Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за коронавируса с завтрашнего дня, 12 марта, в столице будет введен карантин.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Друзья! Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердила план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно – до конца марта”, – говорится в сообщении.

Кличко отметил, что в частности, временно ограничен будет образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также в детских садах. В художественных, спортивных школах и других.

Также столичная власть ограничивает проведение массовых мероприятий в городе. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры, и развлекательные зоны в шопинг-молах.

“Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, – сразу обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!”, – добавил мэр столицы.