Об этом сообщили на брифинге Житомирской ОГА.
Так, 70-летняя женщина из Житомирской области вернулась 1 марта из Польши в Радомышль Житомирской области.
“К сожалению, пациентка не в первый день обратилась за помощью. К сожалению, сразу, как приехала, не самоизолировалась, когда почувствовала первые симптомы заболевания”, — об этом заявил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
3 марта у женщины ухудшилось самочувствие, но она не обращалась к врачам. Ее госпитализировали в районную больницу в Радомышле 12 марта.
Состояние женщины средней тяжести, она находится в инфекционном отделении.
Медики обнаружили шесть контактных людей, которые вместе с ней проживают. Они находятся дома на обсервации, пока у них нет симптомов коронавируса.
“Были гости у людей. Установлены четверо человек, двое из них жители Радомышля, которые находятся дома на обсервации. Еще двое — жители Киева. Они также будут на обсервации”, — отметил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
Также в ОГА сообщили, что 8 марта женщина посетила церковь.
- 12 марта в Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом — в Житомирской и Черновицкой областях. Ранее в Украине был зафиксирован лишь один случай COVID-19 у мужчины из Черновцов, сейчас его состояние удовлетворительное.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.