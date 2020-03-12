Пациентка с коронавирусом из Житомирской области, у которой 12 марта обнаружили вирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы.

Об этом сообщили на брифинге Житомирской ОГА.

Так, 70-летняя женщина из Житомирской области вернулась 1 марта из Польши в Радомышль Житомирской области.

“К сожалению, пациентка не в первый день обратилась за помощью. К сожалению, сразу, как приехала, не самоизолировалась, когда почувствовала первые симптомы заболевания”, — об этом заявил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

3 марта у женщины ухудшилось самочувствие, но она не обращалась к врачам. Ее госпитализировали в районную больницу в Радомышле 12 марта.

Состояние женщины средней тяжести, она находится в инфекционном отделении.

Медики обнаружили шесть контактных людей, которые вместе с ней проживают. Они находятся дома на обсервации, пока у них нет симптомов коронавируса.

“Были гости у людей. Установлены четверо человек, двое из них жители Радомышля, которые находятся дома на обсервации. Еще двое — жители Киева. Они также будут на обсервации”, — отметил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Также в ОГА сообщили, что 8 марта женщина посетила церковь.

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