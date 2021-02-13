Коронавирус, выявленный у норок в Польше, может передаваться человеку и наоборот.

Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и развития села Польши.

Так, профессор, директор Государственного ветеринарного института в Пулавах Кшиштоф Немчук рассказал министру Гжегожу Пуде о завершении узкоспециализированного исследования по секвенированию генома SARS-CoV-2 штаммов, выделенных у норок в Польше.

Группа специалистов и вирусологов из PIWet-PIB в Пулавах провела подробные тесты генетического материала, отобранного 30 января этого года. Полученные результаты полногеномного секвенирования показали, что обнаруженные штаммы SARS-CoV-2 у норок схожи между собой и относятся к уже известной линии.

Никаких аминокислотных мутаций в S-белке шипа вируса, описанных в штаммах SARS-CoV-2, обнаруженных у датских норок, выявлено не было. Не было также генетических изменений, характерных для британских, южноафриканских или бразильских вариантов вируса.

Данные, полученные от Главного санитарного надзора, ясно показывают, что вирус может передаваться от норки к человеку и наоборот.