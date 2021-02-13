Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и развития села Польши.
Так, профессор, директор Государственного ветеринарного института в Пулавах Кшиштоф Немчук рассказал министру Гжегожу Пуде о завершении узкоспециализированного исследования по секвенированию генома SARS-CoV-2 штаммов, выделенных у норок в Польше.
Группа специалистов и вирусологов из PIWet-PIB в Пулавах провела подробные тесты генетического материала, отобранного 30 января этого года. Полученные результаты полногеномного секвенирования показали, что обнаруженные штаммы SARS-CoV-2 у норок схожи между собой и относятся к уже известной линии.
Никаких аминокислотных мутаций в S-белке шипа вируса, описанных в штаммах SARS-CoV-2, обнаруженных у датских норок, выявлено не было. Не было также генетических изменений, характерных для британских, южноафриканских или бразильских вариантов вируса.
Данные, полученные от Главного санитарного надзора, ясно показывают, что вирус может передаваться от норки к человеку и наоборот.
- Дания выплатит более 3 миллиардов долларов в качестве компенсации фермерам, которые разводят норок, после того, как в прошлом году было принято скандальное решение уничтожить животных, чтобы остановить распространение мутировавшего COVID-19.
- Ранее сообщалось, что правительство Дании ввело новые карантинные ограничения и частичный запрет на передвижение в стране после того, как на норковых фермах обнаружили мутировавшую форму коронавируса COVID-19, распространившуюся на людей.
- 18 ноября на зверофермах Дании убили всех зараженных коронавирусом норок. Министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Моґенс Йенсен подал в отставку в фоне скандала о принудительном уничтожении миллионов норок, инфицированных коронавирусом COVID-19.