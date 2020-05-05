Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
Он напомнил, что в Киеве работают мобильные бригады медиков, которые выезжают к людям на забор образцов для ПЦР-тестов.
“Сегодня в столице 28 таких бригад. За минувшие сутки совершили забор материала у более 260 киевлян”, – отметил Кличко.
По его словам, в целом мобильные бригады отобрали более 7 тысяч образцов биоматериала у киевлян с подозрением на коронавирус (то есть – почти половину от общего количества протестированных киевлян). Исследуют тесты в четырех лабораториях Киева.
“Из всех отобранных образцов положительный результат дают примерно 12 % сделанных тестов. Сегодня тестов в столице пока хватает”, – подчеркнул Кличко.
Он также проинформировал, что за минувшие сутки заболели еще 48 жителей столицы, среди них двое медиков. Еще один человек скончался.
Среди заболевших:
• 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет;
• 22 мужчины от 25 до 81 года;
• девочка, которой 13 лет, и трое мальчиков – 4, 12 и 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся дома под контролем врачей.
“Сегодня в Киеве уже 1583 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 28 человек умерли”, – заявил Кличко.
Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус в столице преодолел 91 человек.
Согласно обнародованной мэром Киева карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (336 случаев, 3 новых за сутки).
На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (261 случай, 5 новых).
Далее идут Соломенский (153 случая, 5 новых), Днепровский (149 случаев, 9 новых) Голосеевский (145 случаев, 1 новый) районы Киева.
- 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа выхода из карантина в столице. Он начнется 12 мая. Планируется разрешить: работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв. м; работу парикмахерских и салонов красоты; работу временных сооружений (ларьков) – с запретом потребления пищи и напитков на месте; работу автокинотеатров; кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос; откроют для посещения столичные парки и скверы. Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме, а работа метрополитена может быть восстановлена по решению Кабинета Министров.
- Виталий Кличко сообщал, что больше всего случаев коронавируса в Киеве – среди жителей 30-49 лет.