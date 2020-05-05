Из всех отобранных у жителей Киева на ПЦР-тестирование образцов положительный результат дают примерно 12 %.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Он напомнил, что в Киеве работают мобильные бригады медиков, которые выезжают к людям на забор образцов для ПЦР-тестов.

“Сегодня в столице 28 таких бригад. За минувшие сутки совершили забор материала у более 260 киевлян”, – отметил Кличко.

По его словам, в целом мобильные бригады отобрали более 7 тысяч образцов биоматериала у киевлян с подозрением на коронавирус (то есть – почти половину от общего количества протестированных киевлян). Исследуют тесты в четырех лабораториях Киева.

“Из всех отобранных образцов положительный результат дают примерно 12 % сделанных тестов. Сегодня тестов в столице пока хватает”, – подчеркнул Кличко.

Он также проинформировал, что за минувшие сутки заболели еще 48 жителей столицы, среди них двое медиков. Еще один человек скончался.

Среди заболевших:

• 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет;

• 22 мужчины от 25 до 81 года;

• девочка, которой 13 лет, и трое мальчиков – 4, 12 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся дома под контролем врачей.

“Сегодня в Киеве уже 1583 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 28 человек умерли”, – заявил Кличко.

Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус в столице преодолел 91 человек.

Согласно обнародованной мэром Киева карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (336 случаев, 3 новых за сутки).

На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (261 случай, 5 новых).

Далее идут Соломенский (153 случая, 5 новых), Днепровский (149 случаев, 9 новых) Голосеевский (145 случаев, 1 новый) районы Киева.