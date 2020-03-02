Официальные лица предупредили жителей Нью-Йорка, что коронавирус COVID-19 неизбежно будет распространяться в городе, но паниковать не стоит.

Об этом сообщает газета The New York Times.

В понедельник официальные лица Нью-Йорка предупредили, что коронавирус, вероятно, будет распространяться в Нью-Йорке.

“Распространение заболевания станет реальностью, это неизбежно. Все, что нужно сделать — уменьшить распространение, а не устранить распространение”, — заявил губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции вместе с мэром Биллом де Блазио.

С соответствующим заявлением местные власти выступили после того, как в городе был подтвержден случай заболевания. Речь идет о женщине, которая вместе с супругом вернулась из Ирана, и прошла обследование в больнице Манхэттена, где ее диагноз подтвердился. По словам губернатор Эндрю Куомо, она находилась дома, и предполагалось, что ее муж тоже был инфицирован.

Губернатор и мэр призывали жителей сохранять спокойствие, отметив, что болезнь вызывает у многих людей только легкие симптомы, а уровень смертности не так велик.

Тем не менее, новость о том, что коронавирус попал в Манхэттен, повысила уровень беспокойства. Чтобы снизить уровень паники, Куомо предупредил, что в штате, в частности, будут установлены новые правила уборки в общественных местах, включая школы и автобусы.

“Если пахнет отбеливателем, когда вы садитесь в автобус или когда ребенок идет в школу, это не плохой одеколон. Это отбеливатель”, — предупредил Куомо.