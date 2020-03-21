Об этом сам депутат проинформировал на своей странице в Facebook.
По словам Вельможного, он был госпитализирован вместе с сыном.
“Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование”, – написал он.
О госпитализации Вельможного также сообщил его коллега – нардеп Сергей Шахов (группа “Довира”), у которого ранее обнаружили коронавирус.
“Пришли тревожные новости, что члены моей команды – Сергей Вельможный с сыном тоже попали в Александровскую больницу. И подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, посмотрим, чтобы не было пневмонии. Это очень важно – вовремя отследить, вовремя показаться врачу, чтобы были чистые легкие”, – заявил Шахов вечером 21 марта в видео, опубликованном в Facebook.