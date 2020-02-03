Вспышка нового коронавируса повлекла панику среди китайского населения и на выходных в Гонконге люди простаивали в очереди по несколько часов, чтобы купить маски и продукты для повышения иммунитета.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В крупном супермаркете в оживленном районе Ван Чай прилавки с охлажденным мясом и морепродуктами были пусты уже к полудню в пятницу и в выходные дни, также люди очень быстро разобрали свежие овощи.

Представитель одной из розничных сетей заявила, что из-за паники будут расти цены на продукты.

Люди скупают буквально все: мыло, корм для животных, пакеты с рисом, лапшой.

Паника в продуктовых магазинах вызвана тем, что некоторые покупатели обеспокоены потенциальным закрытием границы, что может повлиять на поставки продовольствия.

По официальным данным, около 90 % от общего объема продовольственных запасов города импортируется, причем основная их часть поступает с материка.

Правительство Гонконга закрыло некоторые пункты пересечения границы, в том числе высокоскоростные железные дороги. Тем не менее медики Гонконга требуют полного закрытия границы и планируют соответствующую забастовку в понедельник.

Стоит отметить, что в Гонконге сейчас 15 подтвержденных случаев заражения.

По состоянию на понедельник, число погибших в результате вспышки нового коронавируса увеличилось на 56 и сейчас составляет 350.

Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от нового типа коронавируса 2019-нКоВ за три месяца.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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