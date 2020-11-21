Сумчанин Михаил Беспалый продал автомобиль для того, чтобы вылечить родителей от коронавируса. Ежедневно пребывания его родителей в больнице стоило более 2000 гривен.

Об этом сообщает ВВС Украина.

В то же время житель Ровно Роман Лебедь тоже болел несколько недель COVID-19. Но его лечили бесплатно.

В одних больницах страны лечения полностью бесплатное, а в других – требуют немалые деньги.

Счета на десятки тысяч гривен

“Папа заболел в начале октября. Долго не могли сбить температуру. КТ выявило более 60% поражения легких, он не мог дышать. Потом заболела мама, потеряла сознание на улице”, – рассказал Михаил Беспалый.

Мужчина рассказал, что они платили за тесты и КТ, но еще долго не могли получить направление на госпитализацию. Через несколько дней Валентин Беспалый оказался в 5 городской больнице Сум, а его мать осталась лечиться дома.

“В больнице отцу сразу дали кислород. Если бы подождали еще немного, не знаю, что бы с ним было дальше”, – вспоминает Михаил Беспалый.

После этого ежедневно врачи давали сыну пациента списки лекарств, в поисках которых мужчина объездил все аптеки города. Пришлось покупать все – от капельниц до физрастворов. Никаких лекарств бесплатно не выдавали, ежедневно в аптеках Михаил оставлял по 2000 грн.

“Все деньги, которые были дома, пошли на лечение. Далее брал в долг, просил о материальную помощь на работе. В конце продал свою машину, рассчитался с долгами. Слышал, сколько выделяют денег на ковидних пациентов, где эти деньги? Я все покупал сам”, – говорит мужчина.

Отца Михаила уже выписали из больницы, но он до сих пор плохо дышит. Последствия болезни мужчина будет ощущать еще долго.

Лекарства все-таки выдают

Общественный активист и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко потратил на лечение коронавируса 35 тысяч гривен. Мужчина лечился под наблюдением медработников 18 дней. ПЦР-тесты, антибиотики, препараты от сгущения крови были за счет медучреждения.

Однако мужчина самостоятельно покупал витамины, пробиотики, препараты для поддержания сердца и снижения давления.

Роман Лебедь, который также болел коронавирусом, рассказал, что лекарства ему выдавали бесплатно. Единственное, что врачи рекомендовали некоторые вспомогательные препараты. Пациент самостоятельно принимал решение об их использовании.

За что платят украинцы?

Согласно законодательству, государство должно полностью покрыть расходы на лечение пациентов с коронавирусом. На так называемый “ковидний пакет” из фонда по борьбе с коронавирусом выделили 66 млрд гривен. Позже Национальная служба здоровья Украины подписывает контракты с больницами, где лечат пациентов с коронавирусом, и перечисляет заведениям средства.

“Деньги идут на 300% доплаты врачам, а также покрывают медицинские препараты, которые используются для лечения больного коронавирусной болезнью”, – рассказывал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Сколько денег получили врачи?

Центральная городская больница Ровно, где лечился Роман Лебедь, получила 55 млн гривен. Мужчину там лечили бесплатно.

Киевская городская клиническая больница №8, где лечился Олег Попенко, 19,3 млн гривен.

Больница №5 из Сум получила 7,7 млн грн с 20,1 млн грн. Именно на такую ​​сумму больница заключила договор с НСЗУ.

Ковидний пакет: что в него входит

В ковидний пакет входят доплаты медикам за лечение больных коронавирус пациентов, а в также все лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения как в условиях терапевтических/инфекционных отделений, так и в условиях интенсивной терапии.

Больницы, заключившие договор с НСЗУ, должны предоставить пациенту с подозрением на коронавирус или установленным диагнозом следующие услуги:

первичный осмотр;

тестирование на Covid-19 методом ПЦР;

анализы – ЭКГ, общий анализ крови с подсчетом форменных элементов;

общий анализ мочи;

биохимический анализ крови определение уровня глюкозы в крови;

оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (Covid-19);

оказания медицинской помощи, направленной на облегчение, снятие или устранение симптомов и проявлений заболевания, направленной на нормализацию нарушенных процессов жизнедеятельности и выздоровление, восстановление здоровья пациентов;

обеспечения обезболивания и медикаментозной терапии

предоставление кислородной поддержки, интенсивной терапии и подключения пациентов к аппаратам ИВЛ и ЭКМО;

мониторинг развития септического шока;

обеспечение мониторинга и коррекции лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний;

обеспечение круглосуточного врачебного и медсестринского ухода за пациентами;

меры профилактики общих осложнений;

меры вторичной профилактики сопутствующих заболеваний;

консультации врачей других специальностей.

Что делать, если требуют деньги за бесплатные услуги?

В НСЗУ советуют писать официальную жалобу и звонить на бесплатный номер 16-77.

Позже специалисты НСЗУ проводят проверку, о результатах которой сообщают органы Нацполиции и прокуратуры. Расходы пациентов обязательно компенсируют.