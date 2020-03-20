В Китае зафиксирован случай, когда мужчина, который вылечился от коронавируса COVID-19, спустя три дня заболел повторно.

Об этом идет речь в материале Los Angeles Times.

В китайском городе Сюйчжоу в конце февраля был зафиксирован яркий случай повторного заражения COVID-19. 24 февраля господин Ван (имя изменено, – ред.), выздоровевший после инфикации, вместе с 65 соседями, которые также были в самоизоляции, отпраздновали выздоровление. Но спустя три дня у него снова диагностировали коронавирус. Вана повторно госпитализировали, а соседей снова отправили на самоизоляцию.

Подобных случаев официально зарегистрировано больше 100. В материале отметили, что врачей в Китае часто принуждают выписывать скорее выздоровевших, чтобы освободить места для тех, кому нужна госпитализация. При этом, не всем делают повторные тесты, которые и определяют – отступил ли вирус полностью.

В целом, повторная инфикация возможна в 0,2% случаев, что не вызывает обеспокоенность у мирового сообщества в системе охраны здоровья.

У большинства пациентов с повторным положительным тестом клинические симптомы не проявляются, у некоторых из них поднялась температура и появились другие признаки вируса. Один такой пациент, 36-летний мужчина, умер в Ухане 2 марта, через пять дней после объявления о выздоровлении.

Официальных данных о том, сколько выздоровевших пациентов подтвердили положительный результат повторно и вернулись в больницы, не существует, но такие случаи были зарегистрированы в провинциях Хубэй, Гуандун, Хайнань, Сычуань и Цзянсу, а также в городах Тяньцзинь и Чунцин.

В Гуандуне 25 февраля заявили, что 14% заявленных выздоровлений в провинции позже подтвердили повторный положительный результат.

Два таких случая возникли в Японии и Южной Корее, хотя корейский пациент был выписан из больницы после повторного тестирования на отрицательный результат пять раз.

Ученые в Китае и за его пределами считают, что повторное заражение является крайне маловероятным.

Такое возможно по нескольким причинам: тест может быть некачественным, медработник может неправильно взять мазки для теста.

Медики настаивают, что, если человек полностью вылечился от коронавирусной инфекции, заболеть повторно – нереально, так как организм вырабатывает антитела. Потому повторные случаи заражения были, вероятнее всего, у “не долеченных” пациентов. Если таковых выпускать из больниц раньше срока, они и дальше будут носителями коронавирусной инфекции.

Также есть теория о том, что если тесты показывают негативный результат, а человек заболевает повторно, то, возможно, в момент тестирования порог коронавируса был настолько низким, что тест его на обнаружил.