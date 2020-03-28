По состоянию на утро 28 марта в мире коронавирусом Covid-19 заразились 597458 человек, из них 133 373 выздоровели и 27370 умерли.

Об этом свидетельствуют данные Worldmeters.

Отмечается, что коронавирус распространился на 199 стран.

Наибольшее количество зараженных пока выявлено в США – 104 256 человек, из них 1704 погибли и 2525 выздоровели.

Италия занимает второе место по количеству инфицированных. Там зарегистрировано 86498 случаев Covid-19, погибли 9134 человека, выздоровели 10950.

В Китае было зафиксировано 81394 случаев коронавируса, 3295 человека погибли, 74 971 выздоровели.

В Испании 65 719 случаев заражения Covid-19, в Германии – 50 871, во Франции – 32 964, в Великобритании – 14 543.