Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“В целом коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии согласно исследованиям других коронавирусов, которые показали выживание до двух лет при -20 °C. Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет”, – сказано в сообщении.

При этом коронавирсы являются чувствительными к температуре приготовления пищи (около 70 градусов).

“Поэтому, как правило, следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи”, – говорится в сообщении.

Также в министерстве рассказали, что наиболее вероятными природными носителями нового китайского коронавируса являются летучие мыши, однако вирус уже преодолел межвидовой барьер и промежуточными носителями также могут быть домашние или одомашненные животные.