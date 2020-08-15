Короновирус в Украине: ситуация по областям на 15 августа

По состоянию на 15 августа в Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, за минувшие сутки, 14 августа, обнаружили 1847 новых случаев — из них 106 детей и 59 медработников.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством охраны здоровья Украины (МОЗ) и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Также установлен антирекорд по количеству госпитализированных – 333 человека. Сейчас в медицинских учреждениях находится 5754 пациентов с COVID-19.

Больше всего случаев обнаружили: в Харьковской области (254), Киеве (232), Черновицкой (170), Ивано-Франковской (148) и Одесской (139) областях.

За сутки умерли еще 33 человека. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 2044 летальных исходов.

В то же время выздоровели еще 633 пациентов. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 47 тысяч 430 пациентов.

Всего за минувшие сутки было совершено 39 189 тестирований, из них 20 979 исследований – методом ПЦР и 18210 – методом ИФА.

Загруженность коек в больницах в настоящее время составляет 24 % от общего количества мест, выделенных для лечения больных COVID-19. Самый высокий показатель в Киеве – 52 %, Львовской области – 52,8 %, Черновицкой области – 52,4 % и Ивано-Франковской области – 48,8 %, тогда как в Запорожской области он составляет 3,6 %.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область – 3175 случаев; из них 65 летальных; 2417 пациентов выздоровели;

Волынская область – 4590 случаев; 98 человек погибли, 3339 выздоровели;

Днепропетровская область – 1699 случаев; 39 человек умерли, 1160 выздоровели;

Донецкая область – 1073 случая; из них 15 летальных; 814 человек выздоровели;

Житомирская область – 2377 случаев; 49 человек погибли, 1644 выздоровели;

Закарпатская область – 6170 случаев; 234 человека умерли, 2659 выздоровели;

Запорожская область – 1052 случая; из них 23 летальных; 702 пациента выздоровели;

Ивано-Франковская область – 6468 случаев; 167 человек умерли, 2609 выздоровели;

Кировоградская область – 739 случаев; из них 39 летальных; 665 пациентов выздоровели;

Киев – 10392 случая; 151 человек умер, 3373 выздоровели;

Киевская область – 4495 случаев; 79 пациентов умерли, 3110 выписаны;

Львовская область – 11 824 случая; 324 человека погибли, 3213 выздоровели;

Луганская область – 178 случаев; из них 1 летальный; 124 пациента выздоровели;

Николаевская область – 797 случаев; из них 18 летальных; 506 пациентов выздоровели;

Одесская область – 4871 случай; 79 человек умерло, 1509 выздоровели;

Полтавская область – 544 случая; из них 15 летальных; 399 человек выздоровели;

Ровенская область – 7433 случая; 107 человек умерли, 5557 выздоровели;

Сумская область – 815 случаев; из них 10 летальных; 461 пациент выздоровели;

Тернопольская область – 3635 случаев; 45 человек погибли, 2396 выздоровели;

Харьковская область – 5837 случаев; 159 человек умерли, 2612 выздоровели;

Херсонская область – 294 случая; из них 5 летальных; 218 пациентов выздоровели;

Хмельницкая область – 1539 случаев; 31 пациент умер, 1109 выздоровели;

Черновицкая область – 7434 случая; 235 человек умерли, 5451 выписан;

Черкасская область – 1114 случаев; 37 человек погибли, 819 выздоровели;

Черниговская область – 1174 случая; из них 19 летальных; 564 пациента выздоровели.