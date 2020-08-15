Covid-19 Украина

обновлено 16.08.2020 в 04:02

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Короновирус в Украине: ситуация по областям на 15 августа

По состоянию на 15 августа в Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, за минувшие сутки, 14 августа, обнаружили 1847 новых случаев — из них 106 детей и 59 медработников.

Суббота, 15 августа 2020, 15:38

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством охраны здоровья Украины (МОЗ) и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Также установлен антирекорд по количеству госпитализированных – 333 человека. Сейчас в медицинских учреждениях находится 5754 пациентов с COVID-19.

Больше всего случаев обнаружили: в Харьковской области (254), Киеве (232), Черновицкой (170), Ивано-Франковской (148) и Одесской (139) областях.

За сутки умерли еще 33 человека. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 2044 летальных исходов.

В то же время выздоровели еще 633 пациентов. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 47 тысяч 430 пациентов.

Всего за минувшие сутки было совершено 39 189 тестирований, из них 20 979 исследований – методом ПЦР и 18210 – методом ИФА.

Загруженность коек в больницах в настоящее время составляет 24 % от общего количества мест, выделенных для лечения больных COVID-19. Самый высокий показатель в Киеве – 52 %, Львовской области – 52,8 %, Черновицкой области – 52,4 % и Ивано-Франковской области – 48,8 %, тогда как в Запорожской области он составляет 3,6 %.

Ситуация по областям Украины следующая:

  • Винницкая область – 3175 случаев; из них 65 летальных; 2417 пациентов выздоровели;
  • Волынская область – 4590 случаев; 98 человек погибли, 3339 выздоровели;
  • Днепропетровская область – 1699 случаев; 39 человек умерли, 1160 выздоровели;
  • Донецкая область – 1073 случая; из них 15 летальных; 814 человек выздоровели;
  • Житомирская область – 2377 случаев; 49 человек погибли, 1644 выздоровели;
  • Закарпатская область – 6170 случаев; 234 человека умерли, 2659 выздоровели;
  • Запорожская область – 1052 случая; из них 23 летальных; 702 пациента выздоровели;
  • Ивано-Франковская область – 6468 случаев; 167 человек умерли, 2609 выздоровели;
  • Кировоградская область – 739 случаев; из них 39 летальных; 665 пациентов выздоровели;
  • Киев – 10392 случая; 151 человек умер, 3373 выздоровели;
  • Киевская область – 4495 случаев; 79 пациентов умерли, 3110 выписаны;
  • Львовская область – 11 824 случая; 324 человека погибли, 3213 выздоровели;
  • Луганская область – 178 случаев; из них 1 летальный; 124 пациента выздоровели;
  • Николаевская область – 797 случаев; из них 18 летальных; 506 пациентов выздоровели;
  • Одесская область – 4871 случай; 79 человек умерло, 1509 выздоровели;
  • Полтавская область – 544 случая; из них 15 летальных; 399 человек выздоровели;
  • Ровенская область – 7433 случая; 107 человек умерли, 5557 выздоровели;
  • Сумская область – 815 случаев; из них 10 летальных; 461 пациент выздоровели;
  • Тернопольская область – 3635 случаев; 45 человек погибли, 2396 выздоровели;
  • Харьковская область – 5837 случаев; 159 человек умерли, 2612 выздоровели;
  • Херсонская область – 294 случая; из них 5 летальных; 218 пациентов выздоровели;
  • Хмельницкая область – 1539 случаев; 31 пациент умер, 1109 выздоровели;
  • Черновицкая область – 7434 случая; 235 человек умерли, 5451 выписан;
  • Черкасская область – 1114 случаев; 37 человек погибли, 819 выздоровели;
  • Черниговская область – 1174 случая; из них 19 летальных; 564 пациента выздоровели.

  • В Министерстве охраны здоровья Украины готовятся ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая наиболее вероятна с октября.
  • В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
  • В Украине действуют обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”. В каждой из них – свои ограничения.
Теги: Коронавирус, карантин, статистика

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