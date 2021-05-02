У Данії фермери вирішили влаштовувати концерти класичної музики для своїх корів. Вони вважають, що виступи віолончелістів корисні для тварин.

Прпо це повідомляє виданн The New York Times.

Ферму Луїзи Хогаард щотижня відвідують учні школи віолончелі з муніципалітету Стевнс, які дають концерти коровам.

“Насправді приємно грати для корів”, – сказав один з музикантів.

Хоча залишається незрозумілим, чи вплинуло слухання музики на якість м’яса корів, Хогаард зазначила, що тварини прибігають щоразу, коли з’являються музиканти, і наближаються якомога ближче під час гри.

“Кожен раз, коли вони чують музику, вони біжать в її сторону. Класична музика допомагає зняти стрес коровам, я впевнена в цьому”, – заявила Хогаард.

Для проведення концертів в сараї, де утримують 60 корів, встановили бумбокс. Тепер раз на тиждень корови слухають живі виступи музикантів.

Фото: The New York Times

Давати концерти коровам придумав засновник школи Джейкоб Шоу. Кілька років тому віолончеліст, який гастролював в минулому по світу, відкрив школу недалеко від ферми Хогаард.

Концерт дають і для людей, проте через пандемію коронавірусу число глядачів обмежили до 35 осіб, при цьому вони повинні знаходитися на вулиці. Серед присутніх на останньому концерті була міністром культури Данії Джой Могенсен, яка зазначила, що це перший живий концерт, який вона відвідала за півроку.

“Я була свідком великої творчості за останні місяці”, – сказала вона в інтерв’ю.