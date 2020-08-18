Американская корпорация-производитель программного обеспечения Oracle провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о приобретении активов видеосервиса TikTok.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Как известно, президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.

Трамп считает, что TikTok сотрудничает со спецслужбами Китая и может угрожать национальной безопасности США.

Отмечалось, что возможность приобретения TikTok рассматривают компании Microsoft и Twitter.

Теперь же СМИ сообщают об еще одном потенциальном покупателе в лице корпорации Oracle.

“Компания Oracle Ларри Эллисона вступила в гонку за приобретение TikTok, популярного китайского приложения для обмена короткими видео, которое президент США Дональд Трамп пообещал закрыть, если оно не будет приобретено американской компанией к середине ноября”, – пишет Financial Times.

По словам источников издания, Oracle серьезно рассматривает возможность приобретения активов TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Как пишет издание, Oracle сотрудничает с группой американских инвесторов, у которых есть доля в ByteDance (включая акционерную компанию General Atlantic и венчурный фонд Sequoia Capital).

Ранее ключевым претендентом на покупку TikTok считалась компания Microsoft. Однако она серьезно рассматривала возможность покупки бизнеса TikTok также в Индии и Европе.

По данным источников издания, китайская компания ByteDance выступает против продажи активов за пределами США, Канады, Австралии и Новой Зеландии

Появление Oracle как потенциального покупателя предоставило ByteDance альтернативу предложению Microsoft.

Как отмечает FT, Twitter также проводила предварительные переговоры относительно приобретения TikTok, но возникли “серьезные опасения” по поводу способности компании профинансировать эту сделку.

Связаться с Oracle для получения комментариев журналистам не удалось.

Как пишет агентство Bloomberg, соучредитель Oracle Ларри Эллисон – один из немногих магнатов Кремниевой долины, открыто поддерживающих Трампа. В феврале миллиардер организовал в своем имении сбор средств для президента США.

Oracle – второй по величине производитель программного обеспечения в мире.

Компания, стоимость которой оценивается в $166 млрд, владеет значительным объемом свободных средств, чтобы позволить себе покупку TikTok (которое оценивают в 20—50 млрд долларов).