В течение двух дней топ-эксперты традиционно обсудили главные новации, обменялись лайфхаками и прогнозами на будущее. Измерение температуры рынке после карантинного полугодия, последние тренды по M&A, корпоративное управление в условиях пандемии и ограничений, итоги 5 лет реформы и даже кейс конфликта с кипрской компанией: мы собрали главные тезисы профессиональных дискуссий.

День 1

О последних изменениях: Гражданский кодекс, Закон об АО и рынки капитала

Обсуждение начала модератор первой сессии Форума, Глава Комитета АЮУ по корпоративному праву, партнер Aequo Анна Бабич, подчеркнув – прошедший год полон значительных изменений, а, значит и вопросов к обсуждению. Первый из таких – Гражданский кодекс и ревью новаций в части корпоративного законодательства, осветил Алексей Кот, член рабочей группы по рекодификации ГКУ.

По его словам, в рамках рабочей группы почти завершена концепция по рекодификации – ее презентация запланирована на начало ноября. В контексте же дальнейшей работы специалисты достигли максимального консенсуса, хотя остаются и спорные вопросы. Так, часть, касающаяся юрлиц осталась неизменной – их перечень будет закрытым. Спикер подчеркнул – сопротивление новации все же будет, юрлица будут вынуждены адаптироваться к обновленному законодательству, но альтернативы варианту нет. Для помощи юрлицам планируется предоставление переходного периода для перевода в новые правовые формы и введение дополнительных вспомогательных инструментов. Но предусмотрены будут и негативные последствия – определенные ограничения правовых возможностей для юрлиц, которые свою организационно-правовую форму не приведут в соответствиа с формами, предусмотренными законодательством.

Отдельно спикер отметил, что проблематика рекодификации гражданского законодательства беспокоет коллег из хозяйственного права, Поэтому, 29 сентября был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в ХК по согласованию его положений ГК. Инициатором выступил Владлен Неклюдов, Председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. Проблема же заключается в том, что предложенные к ГК изменения носят косметический характер, а основная часть проблем не решается. Основная идея документа – регулирование частно-правовых отношений, но тогда возникает вопрос об отнесении корпоративных отношений, потому что регулируются они Хозяйственным кодексом, а в целом относятся к Гражданскому.

Следующая тема – законопроект об АО №2493, о котором рассказал член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Максим Либанов. По его словам, в документе появилось 2 новых раздела: о совете директоров и корпоративном секретаре. Кроме того, он рассказал, что ко второму чтению предлагается добавить механизм дистанционных общих собраний, расширив возможности проведения общего собрания 1 или группы акционеров. Это позволит принимать решения путем упрощенной процедуры. Кроме того, планируется упрощение механизма присоединения ООО и ОДО в АО и предоставления максимальной диспозитивности частным предприятиям.

О реформе корпоративного управления

Мария Орлик, партнер киевского офиса CMS Reich-Rohrwig Hainz начала с ретроспективного взгляда на пятилетнюю реформу корпоративного управления. Она напомнила, что первые спикеры панели – Андрей Бойцун, член Наблюдательного совета, независимый директор ОАО “Укрнафта” и Оляна Гордиенко, председатель Наблюдательного совета – независимый член АО “Укрэксимбанк”, стояли у истоков реформы и спросила – насколько совпали ожидания с реальностью и удалось ли достичь желаемого.

Так, Андрей Бойцун заметил, что официальной точкой отсчета реформы можно считать 2014 год. Активная же ее фаза началась в 2015 году, с приобщением к инициативе международных финансовых организаций. Успешными же в контексте прогресса можно считать 2015-2016 гг. Следующим в топ-чарте спикер выделил 2018 – законодательство 2016 года, которое позволяло создание наблюдательных советов, наконец было применено – при Укрэнерго, Укрпочте, Украинской железной дороге и еще нескольких компаний. Пока же в реформе длится фаза затишья. Более того, учитывая темп прошлых лет, эксперт отметил: “Мы стоим на месте”.

В свою очередь, Оляна Гордиенко поддержала тезисы коллеги, подчеркнув, что реформа еще не завершена, и даже больше – уже упомянутый закон, принятый в июне 2016 года был лишь первым этапом. Ключевой проект, который является законодательным фундаментом реформы, не принят до сих пор, а уверенности в том, что движение происходит в правильном направлении, нет.

По мнению же Натальи Бойко, члена Наблюдательного совета НАК, проблема заключается в том, что реформа не является популярной и не всегда в фокусе власти:

“В аналитическом секторе у нас есть Нафтогаз, который среди других компаний находится в нормальном положении, имея достаточно сильный Наблюдательный совет.

Есть понимание на уровне Премьер-министра, что необходимо принимать определенные решения и изменения. Но только лишь 22 октября была принято политика собственности, которую мы ждали целый год”.

День 2

“Меняем форму – не меняем суть”

Первая сессия Форума, модератором которой выступил Владимир Игонин, партнер АО “ЮФ “Василь Кисиль и Партнеры” была посвящена обсуждению последних трендов по M&A и корпоративных договоров.

Об итогах года и карантинном полугодии

“Будем считать слухи о клинической смерти рынка паникерством”

Спикеры пришли к выводу, что карантин не слишком повлиял на рынок М & A – лишь немного подвинул планы. Николай Стеценко, управляющий партнер AVELLUM рассказал, что количество сделок не менялась вообще, а вот планы сильно интерпретировались: “дела затягивались, но потом все наверсталось, лето было действительно “горячим” в контексте М&A сделок”. Также он указал на тенденцию роста количества крупных сделок.

О международных трендах трансакций или “Who dares wins”

Рассказывая непосредственно о ключевых трендах М & A сделок, Татьяна Довгань, партнер CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang отметила, что на европейский рынок пандемия все же повлияла существенно. Так, в первом полугодии 2020 года объем сделок упал на 31% – до 2800. При этом, совокупная их стоимость снизилась на 29% – до 262, 9 млрд евро. 74% респондентов “остыли” к М&A, а 65% – не рассматривают их вообще: “Вынуждена констатировать, что это самые низкие показатели с 2013 года”. Несмотря на это, спике подчеркнула сохранение оптимизма – уже ожидается активизация сделок с проблемными активами и процессов финансовой реструктуризации.

По М&A активности с непроблемными активами – сейчас наиболее популярны секторы технологии, медиа и телекоммуникации, финуслуг, фармацевтики, медицины и биотехнологий, промышленность. При этом, наиболее перспективными для инвестирования являются фарма и телеком.

Кейс. Корпоративный конфликт в кипрской компании

О “боевом опыте” рассказал Николай Стеценко. Юристы представляли инвестора, который “в ковбойском стиле” заходил в холдинг на уровне Кипра. Акционеров было примерно 10 – 1 из них решил выйти из холдинга, а клиент спикера – занять его место:

“Он очень надеялся получить достаточное количество мест в Совете директоров, чтобы в итоге перехватить стратегический контроль над компанией. В то же время, у основателя был другой взгляд на ход событий “. По словам Стеценко, тот злоупотреблял своим контролем над менеджментом, в частности, заключая невыгодные для бизнеса сделки – акционеры от этого устали. Устав холдинга, при этом, не был полностью приведен в соответствие с корпоративным договором.

“Корпоративный договор – не панацея”

Спикер напомнил, что последствия нарушения корпоративного договора – это убытки. При этом, последствия нарушения устава – потенциальная недействительность сделки. Следовательно, максимальное приведение в соответствие обоих документов – очевидный must have.

“Устав – тоже не панацея”

“Есть у вас корпоративный договор – классно. Устав отражает все договоренности – круто! Можно расслабиться? Оказывается, что нет”, – рассказал Николай Стеценко, отметив, что на Кипре (и не только) роль секретаря, который ведет реестр акционеров и директоров компании, является сверхважной. Это значит, что если другая сторона контролирует его – есть риск злоупотребления корпоративным управлением в неоднозначных вопросах, наличие которых неизбежно. Например, секретарь незаконно уволит директора.

Наконец, дело против него будет рассматриваться 2-3 года, а последствий за принятые решения никто не понесет (максимум – возмещение зарплаты).

“Кроме того, советую всегда держать при себе билет на выход – должен быть опцион. А еще лучше – создавайте холдинг в Украине, где корпоративный реестр является независимым, а действия незаконного директора можно признать недействительными”, – подытожил Николай Стеценко.