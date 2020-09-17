Народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко попал в коррупционный скандал. НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата. В Офисе Президента призывают следственные органы установить все "правдивые обстоятельства этого дела".

Об этом рассказывают #Буквы.

Что произошло?

13 сентября народный депутат Гео Лерос сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия против нардепа от “Слуги народа” Александра Юрченко из-за лоббирования интересов по законопроекту об отходах. Лерос утверждал, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видеоматериалы о передаче взятки нардепу от “Слуги народа” Александру Юрченко и его сообщникам.

Так, летом 2020 НАБУ получило оперативную информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий и обязанностей народных депутатов Украины. Для установления всех участников преступной группировки НАБУ разработало спецоперацию “под прикрытием”.

Так, детектив “под прикрытием” в качестве представителя промышленной компании познакомился с одним из участников группировки и сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов. С этой целью участник преступления познакомил детектива с нардепом, который в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту и 200 тыс. долларов для подкупа народных депутатов-членов комитета.

В середине августа детектив “под прикрытием” передал первую часть взятки. 26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть денег, но в дальнейшем НАБУ было вынуждено прекратить выполнение спецзадания – причины устанавливаются.

В рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении народному депутату Украины в совершении преступлений, предусмотренных ст. 368 УК и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Кто такой Александр Юрченко

Александр Юрченко является председателем подкомитета по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета Верховной Рады по энергетике. В Раду он прошел по 211-му столичному округу от “Слуги народа”. До прихода в Парламент возглавлял общественный совет при Голосеевской райгосадминистрации.

Кроме того, он был помощником на общественных началах депутата ВО “Свобода” Александра Шевченко, Елены Сотник с “взаимопомощи”, беспартийного Андрея Денисенко, главы укропа Тараса Батенко.

Законопроекты об отходах

Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта об обращении с отходами – все они авторства “слуг народа”.

Законопроект 2207. Авторами являются Анна Скороход, Николай Галушко, Александр Дубинский, Евгений Пивоваров и Дмитрий Припутень.

Александр Мариковский подал законопроекты 2207-1 и 2207-1-д после доработки, Александр Юрченко – 2207-2.

Документ под номером 2207-1-д принят в первом чтении. Законопроект регулирует определение бытовых отходов, введение коммунальной услуги управления отходами и оплаты за нее и увеличивает экологические штрафы.

Законодательная инициатива Юрченко – 2207-2 – заслушана на комитете, в зале Рады не рассматривалась.

За что могли требовать взятку?

“Плюшки” могли требовать за лоббирование принятия “зеленого тарифа” для переработчиков отходов.

По словам нардепа Андрея Геруса, более 5 лет различные лоббистские группы добивались введения “зеленых тарифов”.

“Зеленый тариф” – государственная дотация для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – ветропарков, малых ГЭС, электростанций, использующих биомассу и СЭС.

Реакция Офиса президента

В ОПУ возмущены “вызывающим поведением нардепа”.

“Господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года”, – говорится в заявлении.

Также в Офисе президента считают, что Юрченко не имеет морального права оставаться народным депутатом.

Сегодня нардепа Александра Юрченко исключили из фракции “Слуги народа”.