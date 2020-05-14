Об этом сообщает Associated Press.
Американские ученые из Висконсинского университета наблюдали за кошками в лабораторных условиях. Для проведения исследования они заразили троих кошек коронавирусом, взятым у людей. После этого каждую из инфицированных кошек поместили к здоровым животным. По истечении пяти дней коронавирус был выявлен у всех ранее здоровых кошек. При этом, все инфицированные кошки не имели признаков заболевания.
В результате исследования ученые отметили, что необходимо более детально изучить – возможна ли передача коронавируса от кошки к человеку.
В Американской ветеринарной медицинской ассоциации заявили о том, что, если кошек специально заразили в лаборатории, это “не означает, что их также легко заразить в естественных условиях”.
Вирусолог Питер Хальфманн отметил, что в условиях пандемии коронавируса следует быть предельно осторожными даже в отношении домашних животных.
“Не целуйте своих домашних животных и держите поверхность в чистоте, чтобы снизить вероятность заражения вирусом, который может переносить животное”, – сказал он.
Результаты исследования Хальфманн с коллегами опубликовали в Новоанглийском медицинском журнале.
“У них не было насморка, кашля, высокой температуры, они не теряли вес. Если бы владельцы этих животных посмотрели на них, то ничего бы не заметили”, – сказал Хальфманн.
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