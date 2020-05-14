Инфицированные коронавирусом COVID-19 кошки могут заражать других представителей вида. При этом передача вируса может быть бессимптомной.

Об этом сообщает Associated Press.

Американские ученые из Висконсинского университета наблюдали за кошками в лабораторных условиях. Для проведения исследования они заразили троих кошек коронавирусом, взятым у людей. После этого каждую из инфицированных кошек поместили к здоровым животным. По истечении пяти дней коронавирус был выявлен у всех ранее здоровых кошек. При этом, все инфицированные кошки не имели признаков заболевания.

В результате исследования ученые отметили, что необходимо более детально изучить – возможна ли передача коронавируса от кошки к человеку.

В Американской ветеринарной медицинской ассоциации заявили о том, что, если кошек специально заразили в лаборатории, это “не означает, что их также легко заразить в естественных условиях”.

Вирусолог Питер Хальфманн отметил, что в условиях пандемии коронавируса следует быть предельно осторожными даже в отношении домашних животных.

“Не целуйте своих домашних животных и держите поверхность в чистоте, чтобы снизить вероятность заражения вирусом, который может переносить животное”, – сказал он.

Результаты исследования Хальфманн с коллегами опубликовали в Новоанглийском медицинском журнале.

“У них не было насморка, кашля, высокой температуры, они не теряли вес. Если бы владельцы этих животных посмотрели на них, то ничего бы не заметили”, – сказал Хальфманн.