Глава Космических сил США генерал Джон Рэймонд обвинил Россию в шпионаже, заявив, что их спутники подошли на критически близкое расстояние к американскому спутнику-шпиону.

Об этом сообщает американский журнал TIME.

Ранее сообщалось, что российский спутник Kosmos 2542 совершил некоторые маневры, максимально приблизившись и повторяя траекторию полета спутника Национального управления военно-космической разведки США USA 245.

В США предполагали, что российский космический аппарат может быть предназначен для того, чтобы изучать их объект, перехватывать разведывательные данные, или же быть “убийцей спутников”.

Рэймонд утверждает, что два спутника-инспектора, как их называют в России, уже длительное время маневрируют предельно близко около американского спутника-шпиона, собирающего разведывательное данные.

“В ноябре прошлого года российское правительство запустил спутник, который позже выпустил второй спутник. Эти спутники активно маневрировали вблизи американского правительственного спутника … Российское правительство называет их “спутниками-инспекторами”, – сказал он.

Генерал подчеркнул, что российские спутники не отдаляются от американского, что вызывает угрозу для Национального управления военно-космической разведки.

“Сначала” Космос-2542 “не состоял рядом с USA-245, но через две недели после запуска российский спутник разделился на два объекта. К середине января” Космос-2542 “и” Космос-2543 “приблизились к USA -245. Российские космические аппараты подошли к американскому на расстояние в 300 километров, так что их четко наблюдал USA-245”, – пояснил он.

В результате, генерал раскритиковал Россию за разработку технологий, которые могли бы повредить американским системам в космосе, заявив, что недавние маневры могут “создать опасную ситуацию в космосе”.

На данный момент два спутника разделены расстоянием всего лишь в 150 – 300 километров. Сейчас российский спутник начал отдаляться, но будет все так же близко от американского в течение нескольких последующих недель.