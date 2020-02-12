Об этом сообщает американский журнал TIME.
Ранее сообщалось, что российский спутник Kosmos 2542 совершил некоторые маневры, максимально приблизившись и повторяя траекторию полета спутника Национального управления военно-космической разведки США USA 245.
В США предполагали, что российский космический аппарат может быть предназначен для того, чтобы изучать их объект, перехватывать разведывательные данные, или же быть “убийцей спутников”.
Рэймонд утверждает, что два спутника-инспектора, как их называют в России, уже длительное время маневрируют предельно близко около американского спутника-шпиона, собирающего разведывательное данные.
“В ноябре прошлого года российское правительство запустил спутник, который позже выпустил второй спутник. Эти спутники активно маневрировали вблизи американского правительственного спутника … Российское правительство называет их “спутниками-инспекторами”, – сказал он.
Генерал подчеркнул, что российские спутники не отдаляются от американского, что вызывает угрозу для Национального управления военно-космической разведки.
“Сначала” Космос-2542 “не состоял рядом с USA-245, но через две недели после запуска российский спутник разделился на два объекта. К середине января” Космос-2542 “и” Космос-2543 “приблизились к USA -245. Российские космические аппараты подошли к американскому на расстояние в 300 километров, так что их четко наблюдал USA-245”, – пояснил он.
В результате, генерал раскритиковал Россию за разработку технологий, которые могли бы повредить американским системам в космосе, заявив, что недавние маневры могут “создать опасную ситуацию в космосе”.
На данный момент два спутника разделены расстоянием всего лишь в 150 – 300 километров. Сейчас российский спутник начал отдаляться, но будет все так же близко от американского в течение нескольких последующих недель.
- В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в пятницу, 11 октября, успешно запустили ракету-носитель со спутником ICON.