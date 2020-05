Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Состыковка произошла примерно в 17:16 по киевскому времени, спустя примерно 19 часов с момента старта ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с мыса Канаверал, штат Флорида.

Космический корабль доставил к МКС двух астронавтов – Дугласа Херли и Роберта Бенкена.

Перед стыковкой они на некоторое время перешли в режим ручного управления и провели несколько тестов (в частности, по маневрированию корабля и сближению с МКС).

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020

Crew Dragon был сконструирован компанией SpaceX Илона Маска. Одна из его важных особенностей заключается в том, что все этапы его стыковки с МКС автоматизированы.

Стоит отметить, что Crew Dragon стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года (когда была прекращена программа полетов шаттлов).

Кроме того, это первый в истории запуск людей в космос на частном космическом корабле (пилотируемая миссия Demo-2).

На станции Дуглас Херли и Роберт Бенкен присоединятся к основной экспедиции МКС.

Теоретически, Crew Dragon может оставаться на орбите около 110 дней, но конкретная продолжительность полета будет определена на станции, учитывая готовность следующего запуска коммерческого экипажа. Максимально, Crew Dragon может быть на орбите 210 дней.

По завершении миссии Crew Dragon самостоятельно отстыкуется с двумя астронавтами на борту, покинет космическую станцию и вновь выйдет в атмосферу Земли.