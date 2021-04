Про це поінформували в пресслужбі Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Агентство NASA і комерційна компанія Ілона Маска SpaceX здійснили успішний запуск корабля Crew Dragon напередодні.

Приблизно через добу він долетів до МКС. Crew Dragon пристикувався в автоматичному режимі до модуля Harmony американського сегмента Міжнародної космічної станції.

До МКС вирушили астронавти NASA Шейн Кімбро та Меган Макартур, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке та астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.

Усі четверо вже завершили перехід з пілотованого корабля Crew Dragon на космічну станцію.

“Endeavour arriving!” Welcome to the @Space_Station, Crew-2! Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K — NASA (@NASA) April 24, 2021

Варто зазначити, що це вже друга пілотована місія до МКС, запуск якої здійснила компанія Ілона Маска. І вперше SpaceX та її партнери з NASA виконали політ на повторно використаній ракеті й кораблі.

Повторне використання космічних кораблів і ракет є частиною зусиль, спрямованих на економію коштів.

Близько п’яти днів на МКС одночасно перебуватимуть 11 осіб. Крім того, вперше до станції буде пристиковано одразу два кораблі Crew Dragon.

Згодом корабель Crew Dragon-1 з чотирма астронавтами, котрі прибули на МКС у листопаді 2020 року, вирушить на Землю.

Астронавти, котрі сьогодні прибули на МКС, перебуватимуть там не менше, ніж півроку.

Stunning views as Crew Dragon Endeavour approaches the @Space_Station. Can you spot Crew Dragon Resilience which is currently docked? pic.twitter.com/cbmvhw088n — NASA (@NASA) April 24, 2021

Soft capture confirmed! At 5:08am ET (9:08 UT), Crew Dragon Endeavour arrived at the @Space_Station for the second time in its history. Next, the capture hooks will connect the spacecraft to the orbiting laboratory. pic.twitter.com/VdX8VPHeOH — NASA (@NASA) April 24, 2021