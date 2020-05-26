Об этом сообщает Reuters.

В августе 2018 года национальный конституционный суд постановил, что запрет на однополые браки является неконституционным и дал парламенту 18 месяцев для принятия соответствующего закона. Сегодня в полночь решение о легализации однополых браков вступило в силу.

“Коста-Рика празднует сегодня: равенство браков стало реальностью в первой стране в Центральной Америке! Мы радуемся вместе с вами: поздравляем всех, кто так усердно трудился, чтобы это произошло!” – отметили в Международной ассоциации ЛГБТ (ILGA).

Коста-Рика стала шестой страной в Латинской Америке и 28-м государством-членом ООН, признавшим однополые браки.

Отмечается, что легализация однополых браков была главным предвыборным обещанием президента Карлоса Альварадо Кесада, который вступил в должность в мае 2018 года.

“Это изменение приведет к значительным социальным и культурным преобразованиям в стране. (Геи и лесбиянки) будут иметь такие же права, как и любой другой человек, пара или семья в этой стране”, – прокомментировал он легализацию.