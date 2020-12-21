Об этом Ковалив написала в Facebook.

О причинах своего решения Ковалив не сообщила, заявив, что это был “невероятный опыт”.

“Сегодня я иду покидаю пост заместителя руководителя Офиса Президента. Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время. И я благодарю Владимиру Зеленскому и каждому, с кем мы работали вместе и достигали результатов”, – написала она.

В Офисе Президента подтвердили, что Ковалив покинула занимаемую должность, отметив, что она уволилась по собственному желанию.

“Зеленский отметил важную роль Юлии в своей команде. По словам главы государства, она сделала весомый вклад в экономическое развитие Украины. Так, с ее участием были наработаны меры по поддержке людей и бизнеса на период усиления карантинных ограничений, принят ряд важных законов и отлаженная тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ. Владимир Зеленский ценит высокий профессионализм и нацеленность Юлии Ковалив на результат, поэтому она остается в команде главы государства до новых профессиональных свершений”, – сообщили в Офисе президента.