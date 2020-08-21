Казак, который разрубил огурец на ладони у президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Запорожье, будет баллотироваться в городской совет.

Об этом сообщила советник председателя Запорожской ОГА по вопросам реализации гендерной политики в области Татьяна Ковылина в своем Facebook.

“В нашей команде “Настоящих действий” появился настоящий казак, кандидат в депутаты городского совета Андрей Лозовой, который разрубил пополам огурец президенту Зеленскому”, – написала она.

Пользователи соцсетей раскритиковали и высмеяли такое решение команды “Справжніх дій”.

“Разрубил пополам огурец Зеленскому” … Мммммм … Как это прекрасно “,” Больше клоунов надо в команду “,” Но кто-то подавал Зеленскому кофе по утрам! Кто-то мыл унитаз в номере, где жил Зеленский! Сколько потенциальных депутатов !!! “, “Настоящее действие, как и все остальные, впрочем. Отличный выбор партии чтобы пойти, наконец, на пенсию”, “Просто нет слов”, – пишут под постом украинцы.