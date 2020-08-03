Работу мэра Киева Виталия Кличко в борьбе с коронавирусом 25% киевлян оценили плохо.

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы “Рейтинг”, проведенного 26-27 июля.

62% опрошенных, оценивая свое отношение к эпидемии коронавируса, отметили, что больше боятся экономических последствий этого кризиса для своей семьи, чем возможности заболеть. 29% зато больше боятся заболевания, чем экономическим последствиям.

33% отлично или хорошо оценили работу Виталия Кличко в преодолении кризиса коронавируса. 38% – удовлетворительно, 25% – плохо.

Работу президента Владимира Зеленского в этой сфере на хорошо и отлично оценили 26%, на удовлетворительно – 34%, плохо – 37% опрошенных киевлян.

Опрос проводился 26-27 июля 2020 среди жителей Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.