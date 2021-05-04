Третина підлітків в Україні стикалися із цькуванням у мережі, а для 20% це було причиною не відвідувати школу.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

“Кожен третій підліток в Україні ставав жертвою онлайн-булінгу, а кожен п’ятий був змушений пропускати через це шкільні заняття. Під час пандемії COVID-19 підлітки почали ще більше часу проводити онлайн і стали ще вразливішими до негативного впливу кібербулінгу”, — зазначають в ЮНІСЕФ Україна.

Гострою є й ситуація з безпекою підлітків, які зараховують себе до ЛГБТ-спільноти. Серед них 80% не почуваються у безпеці під час відвідування шкільних закладів.

До Міжнародного дня протидії булінгу в організації закликали батьків поговорити зі своїми дітьми про булінг та кібербулінг.

Для такої розмови можна скористатися матеріалами ЮНІСЕФ. Зокрема, спільно прочитати брошюру про те, що таке кібербулінг, як зменшити ризики кібербулінгу і та що робити, якщо став його жертвою. Чи, до прикладу, ознайомитися зі статтею від ЮНІСЕФ, де надано відповіді на популярні запитання про кібербулінг.