По оценкам Всемирной организации здравоохранения около 10% населения планеты могли быть заражены коронавируса. Это в 21 раз больше, чем по официальной статистике.

Об этом во время специального заседания исполнительного комитета ВОЗ заявил главный эксперт по вопросам чрезвычайных ситуаций Майкл Райан.

По словам эксперта, сейчас вспышки болезни фиксируют в Юго-Восточной Азии, а увеличение количества тех, кто заболел и умер, растет в Европе и регионе Восточного Средиземноморья.

Оценки ВОЗ, как отметил Райан, свидетельствуют о том, что около 10% населения планеты, вероятно, уже заражены коронавирусом.

“Наши лучшие оценки говорят нам, что около 10% мирового населения, возможно, были заражены этим вирусом. Количество варьируется в зависимости от страны, варьируется от города к селу, зависит от групп. Но это означает, что подавляющее большинство мира остается под угрозой”, — сказал он.

По его словам, сейчас мы “переходим к сложному периоду” в связи с распространением болезни.

Отметим, что подсчетам ВОЗ около 760 млн человек или болеют сейчас, или болели раньше.

Официальная же статистика говорит о том, что в мире зафиксировано 35 млн случаев COVID-19. Это в 21 раз меньше, чем по оценкам ВОЗ.