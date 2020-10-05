Об этом во время специального заседания исполнительного комитета ВОЗ заявил главный эксперт по вопросам чрезвычайных ситуаций Майкл Райан.
По словам эксперта, сейчас вспышки болезни фиксируют в Юго-Восточной Азии, а увеличение количества тех, кто заболел и умер, растет в Европе и регионе Восточного Средиземноморья.
Оценки ВОЗ, как отметил Райан, свидетельствуют о том, что около 10% населения планеты, вероятно, уже заражены коронавирусом.
“Наши лучшие оценки говорят нам, что около 10% мирового населения, возможно, были заражены этим вирусом. Количество варьируется в зависимости от страны, варьируется от города к селу, зависит от групп. Но это означает, что подавляющее большинство мира остается под угрозой”, — сказал он.
По его словам, сейчас мы “переходим к сложному периоду” в связи с распространением болезни.
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— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 5, 2020
Отметим, что подсчетам ВОЗ около 760 млн человек или болеют сейчас, или болели раньше.
Официальная же статистика говорит о том, что в мире зафиксировано 35 млн случаев COVID-19. Это в 21 раз меньше, чем по оценкам ВОЗ.
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- 5 октября Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили свои рекомендации по коронавирусу, заявив, что болезнь может распространяться воздушно-капельным путем на большие, чем ожидалось, расстояния.