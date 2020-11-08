Новоизбранный вице-президент Камала Харрис выступила с обращением к нации в Уилмингтоне (штат Делавэр), где во время голосования находился предвыборный штаб демократов. Харрис вошла в историю, став первой женщиной, которая занимает этот пост.

Об этом сообщает CNN.

Она эмоционально обратилась к американцам и подчеркнула, что демократия сильна только если бороться за нее и никогда не принимать ее как должное.

В частности, Харрис поблагодарила всех сотрудников избирательных комиссий, которые тяжело работали в эти дни.

“Я благодарю всех сотрудников нашего избирательного штаба, всех добровольцев, – спасибо вам за то, что вы мобилизировали наибольшее количество людей в самый демократический процесс за всю историю. Также хочу поблагодарить сотрудников избирательных комиссий, которые тяжело работали и защищали нашу демократию – наша страна обязана вам”, – сказала Харрис.

Она отметила, что в этом году была рекордная явка, и американский народ выбрал единство и добропорядочность, науку и правду.

По ее словам, Байден – целитель, объединитель, проверенный и устойчивый человек.

“Он много пережил в своей жизни, он сострадает нам, он поможет нашей стране нашу путеводную звезду”, – сказала она.

Отдельно Харрис вспомнила и поколения американских женщин разного происхождения, которые боролись за свои права.

“Я также благодарю свою мать. Когда она приехала сюда из Индии, ей было 19 лет, она, наверное, не представляла себе всё это, но верила в Америку, где все возможно. Я также вспоминаю все поколения женщин – чернокожих женщин, женщин азиатского происхождения, белых женщин, женщин латинского происхождения, индианок, которые много боролись за равенство, свободу, и справедливость для всех”, – отметила Харрис.

Она напомнила о женщинах, которые боролись за то, чтобы обеспечить всем американкам право голоса сто лет назад с 19-ой поправкой конституции и новым законом о голосовании.

Харрис считает, что это свидетельство характера Байдена – он смог преодолеть значительный барьер, который есть в США, и выбрать женщину вице-президентом.

“Несмотря на то, что я первая женщина, которая добилась такого высокого поста, я буду не последней. Каждая маленькая девочка, которая смотрит нас сейчас, видит, что наша страна – страна, где возможно все”, – сказала она.

Харрис заверила, что вне зависимости от того, за голосовали американцы, она сделает все возможное, чтобы быть таким вице президентом, каким Джо Байден был для Барака Обамы.

“Я буду лояльной, подготовленной, я каждый день буду думать о вас и ваших семьях, потому что сейчас начинается настоящая трудная работа, но такая необходимая. Мы должны спасти жизни, победить эпидемию, восстановили нашу экономику, чтобы она работала на рабочий класс. Мы должны бороться с системным расизмом, экономическим кризисом, объединить нашу страну и ислцелить душу нашей нации. Дорога будет сложная, но Америка готова, и мы с Джо тоже готовы”, – отметила Харрис.

Она подчеркнула, что сейчас страна выбрала президента, который будет уважать военнослужащих, обеспечит безопасность и будет президентом всех американцев.