Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Каждая четвертая молодая женщина (в возрасте 15–24 лет), состоявшая в отношениях, уже подвергнется насилию со стороны интимного партнера к тому времени, когда ей исполнится 25 лет.
“Насилие в отношении женщин является эндемическим явлением в каждой стране и культуре, причиняя вред миллионам женщин и их семей, и усугубляется пандемией COVID-19. Но, в отличие от COVID-19, насилие в отношении женщин нельзя остановить с помощью вакцины. Мы можем бороться с этим только с помощью глубоко укоренившихся и последовательных усилий – со стороны правительств, сообществ и отдельных лиц – по изменению пагубного отношения, улучшению доступа к возможностям и услугам для женщин и девочек, а также развитию здоровых и взаимоуважительных отношений”, – сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Насилие со стороны сексуального партнера на сегодняшний день является наиболее распространенной формой насилия в отношении женщин во всем мире (затрагивает около 641 миллиона человек). Однако 6% женщин во всем мире сообщают, что подвергались сексуальному насилию со стороны кого-либо, кроме мужа или партнера. При этом отмечается, что реальные цифры намного выше, ведь много случаев просто не фиксируется или умалчивается.
ВОЗ предупреждает, что пандемия COVID-19 еще больше подвергла женщин насилию.
Насилие непропорционально затрагивает женщин, живущих в странах с низким и ниже среднего уровнем доходов.
По оценкам, 37% женщин, живущих в самых бедных странах, сталкивались в своей жизни с физическим и/или сексуальным насилием со стороны сексуального партнера.
В регионах Океании, Южной Азии и Африки к югу от Сахары отмечается самый высокий уровень насилия со стороны сексуального партнера среди женщин в возрасте 15-49 лет: от 33% до 51%. Самые низкие показатели наблюдаются в Европе (16–23%), Центральной Азии (18%), Восточной Азии (20%) и Юго-Восточной Азии (21%).
Молодые женщины подвергаются наибольшему риску насилия.
В ВОЗ отмечают, что насилие – во всех его формах – может влиять на здоровье и благополучие женщины на протяжении всей оставшейся жизни. Это могут быть депрессии, тревожные расстройства, незапланированная беременность, инфекции, передаваемые половым путем, включая ВИЧ, и многие другие проблемы со здоровьем.
Эти факторы оказывают влияние на общество в целом и требует огромных затрат из государственных бюджетов.
Предупреждение насилия требует устранения системного экономического и социального неравенства, обеспечения доступа к образованию и безопасной работе.
Страны должны сосредоточиться на борьбе с насилием в отношении женщин посредством:
– Прочной гендерной политики, от политики по уходу за детьми до равной оплаты труда и законов, поддерживающих гендерное равенство;
– Усиления системы здравоохранения, что обеспечивает доступ к медицинской помощи пострадавшим;
– Школьных и образовательных мероприятий, направленных на противодействие дискриминационным взглядам и убеждениям, включая всестороннее половое просвещение;
– Целевых инвестиций в стратегии профилактики насилия на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях;
– Сбора данных и инвестирование в высококачественные исследования насилия в отношении женщин.
- Ранее на сайте Минсоцполитики Украины со ссылкой на данные исследования ООН сообщалось, что 5% женщин в селах сталкивались с насилием в семье в течение 2019 года.