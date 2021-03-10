Насилие в отношении женщин остается чрезвычайно распространенным в мире. В течение своей жизни каждая третья женщина, а это около 736 миллионов, подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны партнера или сексуальному насилию со стороны непартнера. Это число практически не изменилось за последнее десятилетие.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Каждая четвертая молодая женщина (в возрасте 15–24 лет), состоявшая в отношениях, уже подвергнется насилию со стороны интимного партнера к тому времени, когда ей исполнится 25 лет.

“Насилие в отношении женщин является эндемическим явлением в каждой стране и культуре, причиняя вред миллионам женщин и их семей, и усугубляется пандемией COVID-19. Но, в отличие от COVID-19, насилие в отношении женщин нельзя остановить с помощью вакцины. Мы можем бороться с этим только с помощью глубоко укоренившихся и последовательных усилий – со стороны правительств, сообществ и отдельных лиц – по изменению пагубного отношения, улучшению доступа к возможностям и услугам для женщин и девочек, а также развитию здоровых и взаимоуважительных отношений”, – сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Насилие со стороны сексуального партнера на сегодняшний день является наиболее распространенной формой насилия в отношении женщин во всем мире (затрагивает около 641 миллиона человек). Однако 6% женщин во всем мире сообщают, что подвергались сексуальному насилию со стороны кого-либо, кроме мужа или партнера. При этом отмечается, что реальные цифры намного выше, ведь много случаев просто не фиксируется или умалчивается.

ВОЗ предупреждает, что пандемия COVID-19 еще больше подвергла женщин насилию.

Насилие непропорционально затрагивает женщин, живущих в странах с низким и ниже среднего уровнем доходов.

По оценкам, 37% женщин, живущих в самых бедных странах, сталкивались в своей жизни с физическим и/или сексуальным насилием со стороны сексуального партнера.

В регионах Океании, Южной Азии и Африки к югу от Сахары отмечается самый высокий уровень насилия со стороны сексуального партнера среди женщин в возрасте 15-49 лет: от 33% до 51%. Самые низкие показатели наблюдаются в Европе (16–23%), Центральной Азии (18%), Восточной Азии (20%) и Юго-Восточной Азии (21%).

Молодые женщины подвергаются наибольшему риску насилия.

В ВОЗ отмечают, что насилие – во всех его формах – может влиять на здоровье и благополучие женщины на протяжении всей оставшейся жизни. Это могут быть депрессии, тревожные расстройства, незапланированная беременность, инфекции, передаваемые половым путем, включая ВИЧ, и многие другие проблемы со здоровьем.

Эти факторы оказывают влияние на общество в целом и требует огромных затрат из государственных бюджетов.

Предупреждение насилия требует устранения системного экономического и социального неравенства, обеспечения доступа к образованию и безопасной работе.

Страны должны сосредоточиться на борьбе с насилием в отношении женщин посредством:

– Прочной гендерной политики, от политики по уходу за детьми до равной оплаты труда и законов, поддерживающих гендерное равенство;

– Усиления системы здравоохранения, что обеспечивает доступ к медицинской помощи пострадавшим;

– Школьных и образовательных мероприятий, направленных на противодействие дискриминационным взглядам и убеждениям, включая всестороннее половое просвещение;

– Целевых инвестиций в стратегии профилактики насилия на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях;

– Сбора данных и инвестирование в высококачественные исследования насилия в отношении женщин.