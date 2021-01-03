Об этом сообщает The New York Times.

Гарсетти сказал в программе CBS “Face the Nation”, что, несмотря на то, что Калифорния сделала для ограничения передачи вируса в общественных местах, включая строгое соблюдение правил ношения масок и жесткие ограничения, введенные для предприятий, большое количество новых случаев все еще регистрируются, в том числе недавний средний показатель 14 000 больных в день в округе.

“Это то, что действительно распространяется дома”, – сказал Гарсетти, добавив: “Мы, возможно, не все имеем такую ​​же плотность, как Лос-Анджелес, но то, что происходит в Лос-Анджелесе, может и будет во многих общинах Америки”.

Сейчас в больницах Калифорнии более чем вдвое больше пациентов с Covid-19, чем месяц назад, и много отделений интенсивной терапии в штате переполнены. Установлено, что по крайней мере четыре человека в штате заражены новым, более трансмиссивным вариантом вируса, впервые выявленным в Великобритании.

Гарсетти раскритиковал администрацию Трампа за то, что она не спланировала заранее, обучив больше медицинского персонала для введения вакцины, а также за то, что она предоставила властям штата и местной власти возможность провести огромную кампанию вакцинации, не предоставив ресурсов, необходимых для ее проведения.

“Федеральное правительство не может приказать местной власти и правительствам штатов что-то сделать и не предоставлять нам помощь”, – сказал он.

Напомним, Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина-кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19.