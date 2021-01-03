Об этом сообщает The New York Times.
Гарсетти сказал в программе CBS “Face the Nation”, что, несмотря на то, что Калифорния сделала для ограничения передачи вируса в общественных местах, включая строгое соблюдение правил ношения масок и жесткие ограничения, введенные для предприятий, большое количество новых случаев все еще регистрируются, в том числе недавний средний показатель 14 000 больных в день в округе.
“Это то, что действительно распространяется дома”, – сказал Гарсетти, добавив: “Мы, возможно, не все имеем такую же плотность, как Лос-Анджелес, но то, что происходит в Лос-Анджелесе, может и будет во многих общинах Америки”.
Сейчас в больницах Калифорнии более чем вдвое больше пациентов с Covid-19, чем месяц назад, и много отделений интенсивной терапии в штате переполнены. Установлено, что по крайней мере четыре человека в штате заражены новым, более трансмиссивным вариантом вируса, впервые выявленным в Великобритании.
Гарсетти раскритиковал администрацию Трампа за то, что она не спланировала заранее, обучив больше медицинского персонала для введения вакцины, а также за то, что она предоставила властям штата и местной власти возможность провести огромную кампанию вакцинации, не предоставив ресурсов, необходимых для ее проведения.
“Федеральное правительство не может приказать местной власти и правительствам штатов что-то сделать и не предоставлять нам помощь”, – сказал он.
Напомним, Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина-кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19.
- 12 декабря Управление контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer. 12 декабря начались поставки вакцины.
- 27 декабря в странах Европейского союза (ЕС) стартовала массовая вакцинация препаратом от Pfizer.
- ЕС хочет получить 300 млн доз вакцины, может покрыть около трети от количества, необходимого для вакцинации всего населения блока.