На контрольно-пропускном пункте в Чернобыльскую зону отчуждения "Дитятки" происходит реконструкция.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

“Государственное предприятие “Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения” начало реконструкцию въездной группы на КПП “Дитятки”. В ближайшее время должны будут реконструированы пропускные конструкции за пределами КПП”, – говорится в сообщении.

По словам помощника директора Центра Кирилла Гарника, в данный момент “Дитятки” являются главным пунктом пропуска всех посетителей и работников предприятий на территорию зоны отчуждения.

“Бывают дни, когда через них проходит больше тысячи людей, поэтому мы должны обеспечить удобные условия прохождения контроля”, – сказал он.

Отмечается, что реконструкция является частью мероприятий по выполнению Указа Президента Украины “О некоторых вопросах развития территорий, которые получили радиоактивное загрязнение в результате Чернобыльской катастрофы”.