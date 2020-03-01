Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).
“Сегодня утром, учитывая стабилизацию ситуации безопасности в пределах дорожного коридора “Донецк-Курахово”, командующим Объединенных сил принято решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда “Марьинка”, – говорится в сообщении.
Сейчас КПВВ функционирует в штатном режиме по графику весеннего периода, пропускные операции будут осуществляться до 18:30. Остальные КПВВ на линии разграничения также начали работу по графику весеннего периода, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30.
Вчера вечером боевики из противотанкового ракетного комплекса обстреляли позиции подразделений Объединенных сил возле КПВВ “Марьинка”. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Было принято решение о введении режима “Красный”. Пропуск через КПВВ был временно приостановлен.
- 28 февраля пророссийские боевики восемь раз открывали огонь. В результате обстрелов ранили украинского военного.
- 18 февраля под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). В результате боевых действий погиб украинский воин, трое были ранены и двое контужены.