С 15 октября КПВВ "Станица Луганская" временно прекратит работу из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса. Такие ограничения будут действовать до 31 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

По приказу Командующего объединенных сил, пропуск лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда “Станица Луганская” временно прекращается с целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19, сохранения жизни и здоровья граждан.

Сообщается, что линию разграничения могут пересечь люди, которые имеют документальное подтверждение жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера.

“Бездействие оккупационной администрации РФ привело к быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганщины. Учитывая нехватку медицинского персонала и средств противодействия заболеванию, оккупанты не способны стабилизировать эпидемическую ситуацию”, – добавили в ООС.