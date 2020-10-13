Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
По приказу Командующего объединенных сил, пропуск лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда “Станица Луганская” временно прекращается с целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19, сохранения жизни и здоровья граждан.
Сообщается, что линию разграничения могут пересечь люди, которые имеют документальное подтверждение жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера.
“Бездействие оккупационной администрации РФ привело к быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганщины. Учитывая нехватку медицинского персонала и средств противодействия заболеванию, оккупанты не способны стабилизировать эпидемическую ситуацию”, – добавили в ООС.
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