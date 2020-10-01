КПВВ «Станица Луганская» закрыли из-за пожара

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

“В связи с возникновением пожара вблизи контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской, который сопровождается звуками, характерными при детонации боеприпасов, пропуск граждан через линию разграничения прекращен”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что всех граждан, которые находились в КПВВ и рядом с территорией контрольного пункта отвели на безопасное расстояние. В случае прибытия граждан с временно оккупированной территории, их также будут отводить.

Кроме того, все пограничные наряды также отведенные с территории КПВВ, кроме наряда прикрытия, который готов к действиям. На данный момент о возникновении пожара проинформированы подразделения ГСЧС.

Работа КПВВ может быть восстановлена после стабилизации ситуации.