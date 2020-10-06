Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии прощания с военными офицерами и курсантами, погибшими в результате крушения самолета Ан-26 под Чугуевом (Харьковская область).

Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса Президента о 6 октября.

Погибших посмертно наградили медалью “За воинскую службу Украине”.

“За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга постановляю:

Наградить медалью “За воинскую службу Украине”

Андрущенко Дмитрия Романовича (посмертно) – младшего сержанта

Бойко Александра Анатольевича (посмертно) – солдата

Булия Ростислава Владимировича (посмертно) – солдата

Вильхового Виталия Богдановича (посмертно) – солдата

Добрелио Дмитрия Денисовича (посмертно) – капитана

Донца Дмитрия Евгеньевича (посмертно) – солдата

Дудлу Артема Михайловича (посмертно) – солдата

Зибюка Константина Олеговича (посмертно) – солдата

Золочевского Вячеслава Виталийовича- солдата

Иванова Евгения Сергеевича (посмертно) – прапорщика

Кишеню Богдана Вячеславовича (посмертно) – майора

Клевца Александра Александровича (посмертно) – солдата

Козаченко Олега Михайловича (посмертно) – старшего лейтенанта

Корчовского Романа Александровича (посмертно) – старшего сержанта

Матвийчука Богдана Николаевича (посмертно) – солдата

Микитченко Николая Анатольевича (посмертно) – сержанта

Мсуя Ашрафа Азизовича (посмертно) – старшего лейтенанта

Олабина Владимира Вадимовича (посмертно) – солдата

Остапенко Алексея Георгиевича (посмертно) – капитана

Померанцева Андрея Андреевича (посмертно) – солдата

Роспотнюка Андрея Юрьевича (посмертно) – солдата

Скоробогатько Евгения Ивановича (посмертно) – старшего солдата

Скочкова Александра Игоревича (посмертно) – солдата

Студинского Дмитрия Витальевича (посмертно) – солдата

Хомьячука Максима Владимировича (посмертно) – солдата

Шеремета Руслана Эдуардовича (посмертно) – солдата

Широчука Олега Николаевича (посмертно) – прапорщика.

Отметим, что церемония прощания с погибшими состоялась на площади Свободы в центре Харькова.

В Харьковской области похоронят только некоторых погибших. Тела остальных после церемонии отвезут в их родные области.

В церемонии приняли участие Президент страны Владимир Зеленский и его супруга Елена, а также глава ОП Андрей Ермак.

Катастрофа Ан-26

Самолет разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета Воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один — курсант Вячеслав Золочевский.

ХНУ Воздушных сил опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, которая произошла накануне.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.

Также стало известно, что экипажу военного самолета дали разрешение на посадку только через минуту после запроса.

Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

К тому же следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей. Тем временем одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, сняла момент падения самолета с курсантами.

28 сентября вице=премьер-министр Олег Уруский заявил, что расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября и продлится 3-5 дней под руководством ГБР. В настоящее время она завершена.