Экономист Владимир Компаниец заявил, что Украина приняла более жесткие меры из-за коронавируса, чем страны Запада, при лучшей эпидситуации и более уязвимой экономике.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Компаниец сравнил меры по противодействию коронавирусу принятые в Украине и ряде стран мира.

“Проводим экономический эксперимент над страной под названием: “Как остановить экономику”, будет весело, но не всем”, – прокомментировал он результаты сравнения противоэпидемических мер в Украине и ряде стран мира.

“Сравнительный анализ мер по противодействию распространению COVID-19 демонстрирует, что Украина принимает более жесткие меры, при лучшей эпидемиологической ситуации и более уязвимой экономике”, – говорится в обнародованной им инфографике.

Отмечается, что даже текущий пакет мер будет иметь значительные негативные последствия (падение ВВП – 4,9%), а потенциальная остановка предприятий может иметь катастрофический эффект (на примере Китая падение ВВП на 40%, прогноз падения ВВП США во втором квартале 2020 от 12% до 24% ).

Большинство стран с менее жесткими мерами и более развитой экономикой, запускают многомиллиардные программы поддержки экономики.

Согласно инфографике, потенциальный социальный эффект из-за мер борьбы с COVID-19 и отсутствием возможности поддержать экономику в полном объеме может стать крайне негативным.