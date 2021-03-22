Злоумышленники пытались продать странам Европейского союза несуществующие вакцины от коронавируса на сумму в 16 миллиардов евро. Информацию подтвердили в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством.

Об этом сообщает Yle.

Среди стран, которым предлагались несуществующие вакцины, была и Финляндия.

Как отметил гендиректор Бюро Вилли Итяля, чаще всего мошенники действуют из третьих стран.

“Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует”, – объясняет Итяля.