Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что странам не стоит рассчитывать на коллективный иммунитет в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он пояснил, что концепцию коллективного иммунитета логично использовать только в отношении реакции на вакцинацию.

“Коллективный иммунитет – это концепция, используемая для вакцинации, при которой популяция может быть защищена от определенного вируса, если достигнут порог вакцинации. Например, коллективный иммунитет против кори требует вакцинации около 95% населения. Остальные 5% будут защищены тем, что корь не будет распространяться среди вакцинированных. Для полиомиелита порог составляет около 80%. Другими словами, коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них”, – сказал Гебрейесус.

Он пояснил, что ранее, в истории человечества, коллективный иммунитет никогда не использовали, как стратегию реагирования на вспышку болезни. Пандемия коронавируса не может быть исключением.

“Мы недостаточно знаем об иммунитете к COVID-19. У большинства людей, инфицированных вирусом, вызывающим COVID-19, иммунный ответ развивается в течение первых нескольких недель, но мы не знаем, насколько сильным или продолжительным является этот иммунный ответ или чем он отличается у разных людей. У нас есть кое-какие подсказки, но нет полной картины. Также были некоторые примеры вторичного заражения людей, инфицированных COVID-19”, – объяснил Гебрейесус.

Он напомнил, что в большинстве стран мира подавляющее количество населения все еще остается подверженным COVID-19. Смертность показывает, что вследствие заражения умирают люди всех возрастов.

“Допускать распространение опасного вируса, которого мы не до конца понимаем, просто неэтично. Это не вариант”, – сказал глава ВОЗ.

Он призвал заняться контролем распространения коронавируса и не допускать “тесных контактов”.