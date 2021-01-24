Эстония, Латвия и Литва выступили с совместным заявлением за введение санкций Европейского союза против российских чиновников, ответственных за жестокое подавление протестов 23 января в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter.

“Совместное заявление министров иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы: Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России, которых нужно немедленно освободить. Все мы в ЕС должны решительно принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, ответственных за аресты”, — написал он.