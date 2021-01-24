Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter.
“Совместное заявление министров иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы: Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России, которых нужно немедленно освободить. Все мы в ЕС должны решительно принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, ответственных за аресты”, — написал он.
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