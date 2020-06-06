Страны Большой двадцатки (G20) обязались выделить более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.

Об этом пишет Reuters.

“Группа G20 вместе с приглашенными странами координировала глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны обязались выделить более 21 миллиарда долларов США на поддержку финансирования в области здравоохранения во всем мире”, – говорится в заявлении группы.

Средства будут направлены на диагностику, вакцины, терапию, а также на исследования и разработки.

В апреле группа G20 призвала все страны, неправительственные организации, благотворительные организации и частный сектор помочь ликвидировать дефицит финансирования, оцениваемый в более чем 8 млрд. долл. США, для борьбы с пандемией COVID-19.

Саудовская Аравия, которая сейчас председательствует в G20, пообещала 500 миллионов долларов для поддержки глобальных усилий по борьбе с коронавирусом.