Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита лидеров стран ЕС, сообщает Reuters.

Ожидается, что цифровые сертификаты о вакцинации против COVID-19, которые позволят людям путешествовать по Европе, несмотря на эпидемию коронавируса, будут доступны к лету.

“Все согласились, что нам нужен цифровой сертификат о вакцинации”, – заявила Меркель.

Она также добавила, что Комиссии ЕС потребуется около трех месяцев, чтобы создать техническую основу для таких документов.

Как сообщает Sky News, Греция, где туризм составляет 25% ВВП, стала лидером призывов к внедрению сертификата вакцинации на всей территории ЕС, чтобы гарантировать, что она может извлечь выгоду из летнего туризма.

Испания, Австрия и Болгария также поддерживают общесоюзный сертификат, а Вена заявила, что будет внедрять свой собственный, если ЕС не сможет ни о чем договориться к весне.

В то же время, некоторые страны, включая Францию и Бельгию, обеспокоены тем, что сертификаты вакцинации дискриминируют тех, кто не был иммунизирован.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что необходимо найти баланс и все еще остаются этические вопросы, которые необходимо решить. Он также добавил, что сертификаты будут несправедливыми по отношению к молодым людям, которые не являются приоритетной группой для вакцинации и находятся в конце очереди на прививки.

Президент Румынии Клаус Йоханнис также заявил, что сертификаты вакцинации разделят европейцев.