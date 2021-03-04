Страны ОПЕК+ (The Organization of the Petroleum Exporting Countries), занимающиеся добычей нефти, договорились не менять установленные ограничения, сделав незначительные исключения для России и Казахстана.

Об этом сообщает The New York Times.

Анонсируя встречу стран-членов организации ожидалось, что они пересмотрят установленные квоты, разрешив увеличить добычу нефтепродуктов. Но в результате переговоров послабление распространилось только на две страны — Россию и Казахстана.

Этим государствам разрешили нарастить объемы добычи нефти на 130 тысяч для России и на 20 тысяч для Казахстана.

Общий показатель (150 тысяч) оказался ниже прогнозируемого, из-за чего цены на нефть резко выросли. Аналитики предполагали, что на этих переговорах будет принято решение об увеличении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Также предполагали, что нарастит темпы Саудовская Аравия (на 1 миллион баррелей, – ред.).

После оглашения решения заседания ОПЕК+, стоимость нефти марки Brent выросла до 67,31 доллара, а на WTI – до 64,34 доллара за баррель.

Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 1 апреля.

Ранее сообщалось, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.