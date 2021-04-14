Covid-19 Украина

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Країни ЄС офіційно домовилися про запровадження паспортів вакцинації, – Reuters

У середу, 14 квітня, країни Європейського Союзу офіційно домовились про запровадження сертифікатів вакцинації проти коронавірусу для запуску туристичної галузі цього літа.

Среда, 14 апреля 2021, 17:09

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посиланням на два дипломатичних джерела.

За даними агентства, сертифікати (паспорти) вакцинації дозволять вільно подорожувати країнами Європейського союзу людям, які:

  • отримали щеплення проти коронавірусу;
  • мають антитіла до коронавірусу після одужання;
  • можуть надати негативний результат тесту.

27 країн-членів ЄС взяли на себе зобов’язання підготуватись до запуску сертифікатів до літа 2021 року. Це прописано у документі, який схвалили представники країн-учасниць блоку. 

Однак свою позицію щодо цього рішення повинен озвучити Європарламент. Він розгляне це питання до кінця квітня. При цьому очікується, що остаточні переговори між законодавцями, представниками країн та виконавчим органом ЄС розпочнуться у травні.

Варто зазначити, що в угоді держав-членів ЄС передбачене положення проти дискримінації щодо тих, хто не може або не бажає вакцинуватися. Для таких категорій осіб пропонують робити тести на коронавірус.

У той час як держави-члени будуть зобов’язані визнавати вакцини, схвалені ЄС, деякі країни можуть також видавати сертифікати на щеплення російською вакциною Sputnik V або китайською вакциною Sinovac, які дозволені тільки на їх території.

Інші країни блоку визначатимуть на власний розсуд, чи визнавати ці сертифікати.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.

Теги: ЕС, паспорт вакцинації, сертифікат вакцинації

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