В последний месяц эпидситуация с COVID-19 в Украине все больше настораживает: количество подтвержденных случаев быстро растет. Поэтому коронавирус внес свои коррективы в планы на летний отпуск украинцев. В этом году врутренний туризм особенно в тренде. Кто-то предпочитает на море, а кто-то хочет побыть наедине с природой. Для последнего варианта идеально - отдых с палаткой.

#Буквы разузнали, где самый лучшие места для отдыха с палаткой.

Прежде всего к отдыху с палаткой следует тщательно подготовиться – лучше всего составить детальный список, чтобы уж точно ничего не забыть.

Обязательно перед поездкой необходимо проверить состояние палатки, спальных мешков. Для начинающих туристов еще стоит приобрести газовую горелку и баллоны – не всегда будет удобно разжечь костер. Еще можно с собой взять набор посуды, подвесной LED-фонарь, раскладную лопату (например, чтобы закапывать органические отходы), топор.

Во время путешествия с палаткой понадобится мангал, дрова, уголь, автохолодильник, павербанк. Питание стоит рассчитывать с учетом времени, планируете провести на природе. Можно взять тент, гамак.

Не стоит забывать о средствах от комаров и клещей.

Остров Джарылгач в Херсонской области

Остров Джарылгач находится недалеко от Скадовска. Добраться на него можно на частном катере или на прогулочной яхте. На Джарылгаче нет гостиниц, магазинов. Туда едут, чтобы уединиться с природой. Но на острове можно найти кемпинг с трехразовым питанием и душем. Можно найти и совсем дикие места.

Фото: Роман Недилько/Instagram

Остров омывается Черным морем и Джарылгачским заливом. Протяженность косы – 42 км. Он необитаем.

На острове есть старая башня. Говорят, что ее проектировал ученик Эйфеля. Кстати, возле нее можно бесплатно набрать питьевую воду.

Буцкий каньон

Каньон расположен на реке Горный Тикич возле поселка Буки Маньковского района Черкасской области.

Доехать туда можно собственным автомобилем: по трассе Киев – Одесса в г. Жашков, далее через деревни Сорокотяга, Ворон и Красный Кут – до Буков. Расстояние от Киева – 150 км.

Фото: Влад Тимошенко

В с. Буки Маньковского района Черкасской области можно доехать прямыми рейсовыми автобусами Киев – Маньковка, Киев – Тальное, Черкассы – Жашков, Черкассы – Монастырище.

Актовский каньон

Он находится в Николаевской области в селе актов.

Через Актовский каньон течет река Мертвовод. По легенде, скифы отправляли по ней в последний путь своих умерших правителей.

Глубина Актовский каньон – 40-50 метров, его площадь – свыше 250 гектаров. Он входит в состав ландшафтного парка “Гранитно-степное Побужье” и Национального природного парка “Бугский Гард”.

Здесь можно увидеть огромные гранитные валуны и скалы. Кроме того, сюда возят туристов в туры выходного дня из Киева, Одессы, Днепра.

Расстояние от Киева – 310 км.

Общественным транспортом добраться сюда трудно, поэтому лучше ехать собственным автомобилем из г.. Вознесенск Николаевской области через с. Трикраты и с. Актовое, а за селом двигаться вверх по течению реки.

Кинбурнская коса

Кинбурнская коса расположилась на границе двух областей – Херсонской и Николаевской. Полуостров омывается Черным морем, Ягорлыцким заливом, Днепровско-Бугского лимана. Здесь находятся три небольших поселка: Покровские Хутора, Васильева, Покровка.

Фото: Дмитрий Нуд

Кинбурнской полуостров насчитывает около 400 озер с пресной и соленой водой. Здесь также много болот.

Песчаный пляж довольно длинный, поэтому есть выбор, где встать на ночевку. Большинство туристов выбирают село Васильевка на берегу Днепро-Бугского лимана. Туда можно приехать со своей палаткой или поселиться в кемпинге.

Озеро Свитязь

Озеро Свитязь на Волыни расположен недалеко от поселка Шацк и входит в число наиболее посещаемых туристических маршрутов Украины. Вода здесь прозрачная и чистая. В озеро не впадает ни одна река, оно питается только подземными водами.

Посреди водоема находится остров. Раньше на нем отдыхали советские космонавты, и сейчас остров является заповедной территорией – там гнездятся птицы. Вход на остров запрещен.

Лучше добраться до озера на собственном автомобиле. Однако можно доехать и на общественном транспорте: лучше ехать от города Ковель. Расстояние от Ковеля до Свитязь – около 90 км. Также можно ехать на Свитязь из городов Луцк и Владимир-Волынский.

Село Мигия

Мигия – это древнее козацкое село. Ежегодно тут проводят соревнования по рафтингу.

Также здесь есть мельница Скаржинского — старая водяная мельница, переоборудованная в ГЭС. Сейчас электростанция не функционирует, а само здание переоборудовали под офисы местной администрации.

Черное озеро или радоновое озеро, которое образовалось после затопления карьера, где добывали гранит.

Троллей через озеро — один из самых скоростных троллеев в Европе, разгоняется до 17 метров в секунду.

Фото: raftingmigeya/Instagram

Над радоновым озером есть обзорная площадка — берег озера облагорожен, оборудован лавочками. Рядом есть кемпинговый комплекс, где можно разместиться со своей палаткой или арендовать ее на месте.