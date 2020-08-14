#Буквы разузнали, где самый лучшие места для отдыха с палаткой.

Прежде всего к отдыху с палаткой следует тщательно подготовиться – лучше всего составить детальный список, чтобы уж точно ничего не забыть.

Обязательно перед поездкой необходимо проверить состояние палатки, спальных мешков. Для начинающих туристов еще стоит приобрести газовую горелку и баллоны – не всегда будет удобно разжечь костер. Еще можно с собой взять набор посуды, подвесной LED-фонарь, раскладную лопату (например, чтобы закапывать органические отходы), топор.

Во время путешествия с палаткой понадобится мангал, дрова, уголь, автохолодильник, павербанк. Питание стоит рассчитывать с учетом времени, планируете провести на природе. Можно взять тент, гамак.

Не стоит забывать о средствах от комаров и клещей.

Остров Джарылгач в Херсонской области

Фото: Instagram

Остров Джарылгач находится недалеко от Скадовска. Добраться на него можно на частном катере или на прогулочной яхте. На Джарылгаче нет гостиниц, магазинов. Туда едут, чтобы уединиться с природой. Но на острове можно найти кемпинг с трехразовым питанием и душем. Можно найти и совсем дикие места.

Фото: Роман Недилько/Instagram

Остров омывается Черным морем и Джарылгачским заливом. Протяженность косы – 42 км. Он необитаем.

На острове есть старая башня. Говорят, что ее проектировал ученик Эйфеля. Кстати, возле нее можно бесплатно набрать питьевую воду.

Буцкий каньон

Фото: Влад Тимошенко

Каньон расположен на реке Горный Тикич возле поселка Буки Маньковского района Черкасской области.

Доехать туда можно собственным автомобилем: по трассе Киев – Одесса в г. Жашков, далее через деревни Сорокотяга, Ворон и Красный Кут – до Буков. Расстояние от Киева – 150 км.

Фото: Влад Тимошенко

В с. Буки Маньковского района Черкасской области можно доехать прямыми рейсовыми автобусами Киев – Маньковка, Киев – Тальное, Черкассы – Жашков, Черкассы – Монастырище.

Актовский каньон

Фото: Сергей Онишко

Он находится в Николаевской области в селе актов.

Через Актовский каньон течет река Мертвовод. По легенде, скифы отправляли по ней в последний путь своих умерших правителей.

Фото: Алексей Кумов

Фото: johnniezigger/Instagram

Фото: kryptir/Instagram

Глубина Актовский каньон – 40-50 метров, его площадь – свыше 250 гектаров. Он входит в состав ландшафтного парка “Гранитно-степное Побужье” и Национального природного парка “Бугский Гард”.

Здесь можно увидеть огромные гранитные валуны и скалы. Кроме того, сюда возят туристов в туры выходного дня из Киева, Одессы, Днепра.

Расстояние от Киева – 310 км.

Общественным транспортом добраться сюда трудно, поэтому лучше ехать собственным автомобилем из г.. Вознесенск Николаевской области через с. Трикраты и с. Актовое, а за селом двигаться вверх по течению реки.

Кинбурнская коса

Фото: Дмитрий Нуд

Кинбурнская коса расположилась на границе двух областей – Херсонской и Николаевской. Полуостров омывается Черным морем, Ягорлыцким заливом, Днепровско-Бугского лимана. Здесь находятся три небольших поселка: Покровские Хутора, Васильева, Покровка.

Фото: Дмитрий Нуд

Фото: nikvesti/Instagram

Кинбурнской полуостров насчитывает около 400 озер с пресной и соленой водой. Здесь также много болот.

Песчаный пляж довольно длинный, поэтому есть выбор, где встать на ночевку. Большинство туристов выбирают село Васильевка на берегу Днепро-Бугского лимана. Туда можно приехать со своей палаткой или поселиться в кемпинге.

Озеро Свитязь

Фото: yuyuml7/Instagram

Озеро Свитязь на Волыни расположен недалеко от поселка Шацк и входит в число наиболее посещаемых туристических маршрутов Украины. Вода здесь прозрачная и чистая. В озеро не впадает ни одна река, оно питается только подземными водами.

Посреди водоема находится остров. Раньше на нем отдыхали советские космонавты, и сейчас остров является заповедной территорией – там гнездятся птицы. Вход на остров запрещен.

Фото: yuyuml7/Instagram

@olya_chichkan

Лучше добраться до озера на собственном автомобиле. Однако можно доехать и на общественном транспорте: лучше ехать от города Ковель. Расстояние от Ковеля до Свитязь – около 90 км. Также можно ехать на Свитязь из городов Луцк и Владимир-Волынский.

Село Мигия

Фото: mihiya_village

Мигия – это древнее козацкое село. Ежегодно тут проводят соревнования по рафтингу.

Также здесь есть мельница Скаржинского — старая водяная мельница, переоборудованная в ГЭС. Сейчас электростанция не функционирует, а само здание переоборудовали под офисы местной администрации.

Черное озеро или радоновое озеро, которое образовалось после затопления карьера, где добывали гранит.

Троллей через озеро — один из самых скоростных троллеев в Европе, разгоняется до 17 метров в секунду.

Фото: raftingmigeya/Instagram

Над радоновым озером есть обзорная площадка — берег озера облагорожен, оборудован лавочками. Рядом есть кемпинговый комплекс, где можно разместиться со своей палаткой или арендовать ее на месте.