По ссылке представлены оптимальные варианты под стать любому бюджету. Но чтобы расширить выбор, стоит ознакомиться с ниже представленными моделям от разных производителей.
Лучшие стиральные машины – ТОП рейтинг
Samsung WW65K42E08W
Оптимальная модель, в которой сочетается качество и богатый функционал. Максимально можно загрузить до 6 кг, а скорость отжима до 1200 оборотов в минуту. Есть специальный отсек, чтобы добавлять одежду в активном режиме.
Благодаря режиму Eco Bubble моющие средства взбиваются в пену, что позволяет оперативно проникнуть вглубь ткани и избавиться даже от старых пятен.
Преимущества стиральной машины:
- Высокое качество стирки.
- Можно управлять через приложение с телефона и запускать диагностику.
- Есть паровая обработка.
- Нагреватель из керамики, поэтому не образуется накипи.
- Практически бесшумная работа.
- Есть смарт режимы.
- Можно корректировать режими вручную, составлять собственные программы.
Стиральная машина рассчитана на все случаи жизни, поэтому стоимость полностью оправдана полученным результатом и широким набором функций.
LG F2J3NN1W
Стиральная машина отлично справляется даже со старыми загрязнениями. При этом не происходит деформации ткани. В наличии предусмотрено 13 основных программ, поэтому пользователь может подобрать режим практически в любой ситуации.
Барабан вмещает до 6 кг белья. Электронная программа автоматически определяет нужный режим и может контролировать уровень загрузки. Температурный режим для стирки находится в диапазоне 30-95 градусов.
Выделены следующие преимущества:
- Стильный внешний вид.
- Работа без шума.
- Режим без сминания одежды.
- Самоочистка барабана.
- Можно отстирать свежие загрязнения за 14 минут.
- Есть ночной режим.
Такая машинка станет оптимальным решением для семей с маленькими детьми, поскольку она работает практически бесшумно, а также есть система безопасности.
Bosch WAN 24260BY
Немецкий производитель сделал все, чтобы обеспечить высокий уровень качества стирки, а также разработать большой набор программ. Благодаря системе Vario Perfect обеспечивается экономия траты воды.
Максимальное количество оборотов за минуту 1200. За один раз можно загрузить до 8 кг, что непременно подойдет для большой семьи. Благодаря инверторному двигателю, машина работает практически бесшумно.