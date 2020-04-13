Стиральная машина уже давно перестала быть роскошью. Однако если возникает необходимость подобрать новый вариант, который выполнят все необходимые функции, стоит отнестись к покупке максимально ответственно.

По ссылке представлены оптимальные варианты под стать любому бюджету. Но чтобы расширить выбор, стоит ознакомиться с ниже представленными моделям от разных производителей.

Лучшие стиральные машины – ТОП рейтинг

Samsung WW65K42E08W

Оптимальная модель, в которой сочетается качество и богатый функционал. Максимально можно загрузить до 6 кг, а скорость отжима до 1200 оборотов в минуту. Есть специальный отсек, чтобы добавлять одежду в активном режиме.

Благодаря режиму Eco Bubble моющие средства взбиваются в пену, что позволяет оперативно проникнуть вглубь ткани и избавиться даже от старых пятен.

Преимущества стиральной машины:

Высокое качество стирки.

Можно управлять через приложение с телефона и запускать диагностику.

Есть паровая обработка.

Нагреватель из керамики, поэтому не образуется накипи.

Практически бесшумная работа.

Есть смарт режимы.

Можно корректировать режими вручную, составлять собственные программы.

Стиральная машина рассчитана на все случаи жизни, поэтому стоимость полностью оправдана полученным результатом и широким набором функций.

LG F2J3NN1W

Стиральная машина отлично справляется даже со старыми загрязнениями. При этом не происходит деформации ткани. В наличии предусмотрено 13 основных программ, поэтому пользователь может подобрать режим практически в любой ситуации.

Барабан вмещает до 6 кг белья. Электронная программа автоматически определяет нужный режим и может контролировать уровень загрузки. Температурный режим для стирки находится в диапазоне 30-95 градусов.

Выделены следующие преимущества:

Стильный внешний вид.

Работа без шума.

Режим без сминания одежды.

Самоочистка барабана.

Можно отстирать свежие загрязнения за 14 минут.

Есть ночной режим.

Такая машинка станет оптимальным решением для семей с маленькими детьми, поскольку она работает практически бесшумно, а также есть система безопасности.

Bosch WAN 24260BY

Немецкий производитель сделал все, чтобы обеспечить высокий уровень качества стирки, а также разработать большой набор программ. Благодаря системе Vario Perfect обеспечивается экономия траты воды.

Максимальное количество оборотов за минуту 1200. За один раз можно загрузить до 8 кг, что непременно подойдет для большой семьи. Благодаря инверторному двигателю, машина работает практически бесшумно.