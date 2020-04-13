По ссылке представлены оптимальные варианты под стать любому бюджету. Но чтобы расширить выбор, стоит ознакомиться с ниже представленными моделям от разных производителей.

Лучшие стиральные машины – ТОП рейтинг

Samsung WW65K42E08W

Оптимальная модель, в которой сочетается качество и богатый функционал. Максимально можно загрузить до 6 кг, а скорость отжима до 1200 оборотов в минуту. Есть специальный отсек, чтобы добавлять одежду в активном режиме.

Благодаря режиму Eco Bubble моющие средства взбиваются в пену, что позволяет оперативно проникнуть вглубь ткани и избавиться даже от старых пятен.

Преимущества стиральной машины:

  • Высокое качество стирки.
  • Можно управлять через приложение с телефона и запускать диагностику.
  • Есть паровая обработка.
  • Нагреватель из керамики, поэтому не образуется накипи.
  • Практически бесшумная работа.
  • Есть смарт режимы.
  • Можно корректировать режими вручную, составлять собственные программы.

Стиральная машина рассчитана на все случаи жизни, поэтому стоимость полностью оправдана полученным результатом и широким набором функций.

LG F2J3NN1W

Стиральная машина отлично справляется даже со старыми загрязнениями. При этом не происходит деформации ткани. В наличии предусмотрено 13 основных программ, поэтому пользователь может подобрать режим практически в любой ситуации.

Барабан вмещает до 6 кг белья. Электронная программа автоматически определяет нужный режим и может контролировать уровень загрузки. Температурный режим для стирки находится в диапазоне 30-95 градусов.

Выделены следующие преимущества:

  • Стильный внешний вид.
  • Работа без шума.
  • Режим без сминания одежды.
  • Самоочистка барабана.
  • Можно отстирать свежие загрязнения за 14 минут.
  • Есть ночной режим.

Такая машинка станет оптимальным решением для семей с маленькими детьми, поскольку она работает практически бесшумно, а также есть система безопасности.

Bosch WAN 24260BY

Немецкий производитель сделал все, чтобы обеспечить высокий уровень качества стирки, а также разработать большой набор программ. Благодаря системе Vario Perfect обеспечивается экономия траты воды.

Максимальное количество оборотов за минуту 1200. За один раз можно загрузить до 8 кг, что непременно подойдет для большой семьи. Благодаря инверторному двигателю, машина работает практически бесшумно.