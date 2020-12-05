Об этом сообщает пресс-служба Global Teacher Prize 2020 и ВВС.
Дисали, который преподает в начальной школе Zilla Parishad в подверженной засухе деревне Паритевади, в западном индийском штате Махараштра, был назван самым выдающимся учителем в мире, опередив 12 000 других номинантов. Учитель получил призовой фонд в 1 млн долл.
Во время своего выступления победитель сделал необычное заявление о том, что разделит половину призовых денег со своими коллегами, которые вышли в финал. Таким образом девять его коллег получат более $55 тысяч каждый.
Это первый раз за шестилетнюю историю Global Teacher Prize, когда победитель поделил денежный приз с другими финалистами.
- Василий Дьяков, преподающий историю, основы здоровья и гражданского общества, стал победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020. В качестве приза он получил 250 тыс. грн, а также поездку на Global Education & Skills Forum на интерактивную панель EdPro.