Учитель деревенской школы в Индии Ранджит Дисали стал лучшим учителем мира в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Global Teacher Prize 2020 и ВВС.

Дисали, который преподает в начальной школе Zilla Parishad в подверженной засухе деревне Паритевади, в западном индийском штате Махараштра, был назван самым выдающимся учителем в мире, опередив 12 000 других номинантов. Учитель получил призовой фонд в 1 млн долл.

Во время своего выступления победитель сделал необычное заявление о том, что разделит половину призовых денег со своими коллегами, которые вышли в финал. Таким образом девять его коллег получат более $55 тысяч каждый.

Это первый раз за шестилетнюю историю Global Teacher Prize, когда победитель поделил денежный приз с другими финалистами.