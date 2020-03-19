Власти Венгрии обязали граждан, находящихся под карантином, оставаться в своем доме и не принимать гостей, а также обозначить входную дверь специальной меткой красного цвета.

Об этом сказано на официальном венгерском ресурсе, посвящённому коронавирусу.

В частности, о мерах безопасности, разъясняется на специальном сайте. Венгры, которые побывали за границей должны находится на карантине в течение 14 дней.

“Власти распорядились потенциально инфицированному человеку, у которого не проявлены симптомы (коронавируса – ред.) не выходить из дома в течение 2 недель и не приглашать гостей. В этом случае он должен прикрепить официальную надпись (“красную карточку”) на входную дверь. Такая мера предупреждает, что в квартире находится человек под эпидемиологическим наблюдением. Если вы нарушаете правила карантина, вы совершаете преступление”, – сказано в инструкции.

Кроме того, венгерская пресса сообщает, что полиция контролирует исполнение гражданами правил нахождения под карантином.

На сегодня на карантине находится 2817 граждан, также проведено 5094 проверки соблюдения мер домашнего карантина.

Людям, которые не придерживаются предписаний, грозят санкции. Их накажут за “безответственное поведение”, которое ставит под угрозу здоровье окружающих.

Напомним, в Венгрии из-за пандемии коронавируса с 12 марта объявлено чрезвычайное положение. Венгерские границы закрыты для иностранцев, попасть в страну могут только граждане.