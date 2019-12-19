Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В четверг, 19 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый накануне Верховной Радой закон № 372-IX О внесении изменений в Закон Украины “О предварительном заключении” касательно обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время на свидание к задержанному могут быть допущены только родственники или другие лица, если на это было дано письменное разрешение следователя или суда. При этом длительность такого свидания может составлять от 1 до 4 часов.

В то же время доступ представителей Международного комитета Красного Креста, согласно действующему законодательству, не тождественен свиданию с родственниками или другими лицами, предусмотренному действующими положениями закона, и доступ к задержанным для них ограничен.

Для того, чтобы исправить эту ситуацию, статья 12 закона “О предварительном заключении” будет дополнен новой частью. Дополнением предусмотрено, что администрации места предварительного заключения смогут предоставлять представителям МККК беспрепятственный доступ, количество свиданий и их продолжительность ограничены не будут “в случаях и в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны с уведомлением следователя или суда, которые осуществляют уголовное производство”. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.