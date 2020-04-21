Министерство по делам ветеранов и Общество Красного Креста будут сотрудничать по розыску пропавших без вести из-за войны.

Об этом сказано в телеграм канале Министерства по делам ветеранов.

Сообщается, что также будет осуществляться поддержка ветеранам и семьям погибших и пропавших без вести.

“Минветеранов и Общество Красного Креста подписали меморандум о сотрудничестве. Договорились совместно работать над поиском пропавших без вести в связи с войнами, организовать работу по оказанию психосоциальной поддержки ветеранам и помогать одиноким и нетрудоспособным ветеранам войны, семьям погибших и пропавших без вести в первоочередных потребностях”, – сказано в сообщении.

Отметим, что сотрудничество не ограничиться периодом эпидемии.