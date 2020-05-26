Международный комитет Красного Креста призывает прекратить кибератаки в секторе здравоохранения на фоне COVID-19.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Красный Крест опубликовал во вторник обращение, в котором организация призвала прекратить кибератаки в медицинских и медицинских исследовательских учреждениях во время пандемии коронавируса.

В обращении сказано, что такие атаки ставят под угрозу человеческие жизни, и правительства должны принять “немедленные и решительные меры”, чтобы остановить их.

“Мы надеемся, что правительства мира сделают все возможное, чтобы подтвердить свои обязательства по международным правилам, запрещающим такие действия”, – сказал в письме президент Международного комитета Красного Креста Питер Маурер.

Это требование появилось после того, как в Чехии заявили о том, что сектор здравоохранения подвергся цифровой атаке.

Госсекретарь США Майка Помпео назвал кибератаку “безответственной и опасной”.

Отмечается, что за последние несколько месяцев участились кибератаки на информационные системы больниц и исследовательских центров.