#Буквы рассказывают, что символизирует красный мак.

Красный мак символизирует кровавый след от выстрела.

Пять лет назад красны мак заменил оранжево-черную ленту, или георгиевскую ленту, империалистический символ, который навязывала Россия. В европейских странах и в США красный мак используют как символ скорби почти сотню лет.

Символ мака связывают со стихотворениями двух людей: канадского военного врача Джона Мак-Крея и представительницы Христианской ассоциации молодых женщин Мойн Майкл. Первый под впечатлением боев в Бельгии в 1915 году написал сочинение “На полях Фландрии”, начинавшийся словами:

“В полях фламандских цветет мак

Между крестов – скорбный знак

По нам … “

В 1918 году Мойна Майкл написала стихотворение “Мы сохраним веру”, в котором обещала носить красный мак в память о погибших:

“And now the Torch and Poppy RedWe wear in honor of our dead”

(Теперь есть факел, алый мак – В честь павших носим этот знак)

Именно Мойна Майкл в ноябре того же года прикрепила красный мак к пальто.

В 1920 году Национальный Американский легион принял маки как официальный символ, а в 1921 году в красные маки стали эмблемой Королевского Британского легиона.

В Польше красные маки является символом победы 11-18 мая 1944 Второго корпуса генерала Андерса в боях за гору Монте-Кассино в Италии.

В Украине дизайн красного мака был разработан по инициативе Украинского института национальной памяти и Национальной телекомпании Украины. Автором символа является харьковский дизайнер Сергей Мишакин. Графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны оно олицетворяет цветок мака, с другой – кровавый след от пули.

Кроме того, лозунгом Дня памяти и примирения является словосочетание “Никогда снова”.